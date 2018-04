: #Coree, il presidente sud-coreano, Moon Jae-in, e il leader nord-coreano, Kim Jong-un, hanno piantato un albero al… - repubblica : #Coree, il presidente sud-coreano, Moon Jae-in, e il leader nord-coreano, Kim Jong-un, hanno piantato un albero al… - DavidSassoli : La storica stretta di mano tra Kim Jong-un e Moon Jae-in, leader delle due #Coree. Dialogo unica via per salvare il… - Agenzia_Ansa : #Coree: i due leader, 'impegno sulla denuclearizzazione'. Dichiarazione congiunta sottoscritta da #Moon e #Kim… -

"Perché dovrei tenere armi nucleari e vivere in condizioni difficili se invece ci incontriamo spesso con gli americani perlareciproca e se promettono di mettere fine alla guerra e di non invaderci?". E' quanto ha detto il leader nordcoreano, Kim Jong-un, al presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, nel corso del vertice di Panmunjom. Occorrono "misure concrete per evitare che qualsiasi confronto militare possa accadere", ha dichiarato Kim, secondo quanto riportato dall'agenzia Yonhap.(Di domenica 29 aprile 2018)