Corea | una svolta ' a sorpresa' … largamente prevista

Una mattina d’aprile storica per la Corea : Kim Jong-un ha scavalcato la sottile striscia di cemento che divide la Corea del Nord e la Corea del Sud. È la prima volta che un leader nordCoreano mette piede sul suolo sudCoreano in quasi settant’anni. Leggi

Corea - vertice Nord-Sud tra Kim Jong-un e Moon : «Ora inizia una nuova storia» : Entrambi i leader erano sorridenti al momento di stringersi la mano. Kim Jong-un ha varcato il 38° parallelo per entrare nel territorio del Sud. Poi ha invitato Moon a fare anche lui un passo al Nord. Infine, il colloquio: è durato due ore

Corea - storico incontro al confine tra Kim e Moon : “Ora incomincia una nuova storia” : La stretta di mano storica tra Kim Jong-un e Moon Jae-in è arrivata alle 9:30 (le 2:30 in Italia) a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom, primo gesto degli auspici che il terzo summit interCoreano possa dare vita a una “nuova storia dei rapporti” tra i due Paesi divisi al 38/mo parallelo all’insegna di una pace stabile e duratura cementata dalla auspicata (dal Sud) denuclearizzazione. Kim ha raggiunto il ...

L’esercito americano ha creato una Corea del Nord virtuale per simulazioni militari altamente realistiche : Un sistema di addestramento “unico e interconnesso” che consentirà ai soldati di esercitarsi per eventuali missioni sul campo in una realtà virtuale iperrealistica. Si chiama Synthetic Training Environment (Ste) e sostituirà l’Integrated Training Enviroment (Ite) attualmente utilizzato dalL’esercito degli Stati Uniti per le simulazioni di missioni sul campo: basterà tracciare su una mappa il contorno dell’area d’interesse, per esempio la ...

Corea del Nord : «Stop ai test nucleari». Trump : «Una buona notizia» : ... recita la dichiarazione diffusa dal palazzo presidenziale citata dall'agenzia Yonhap, un progresso auspicato dal mondo. Il congelamento 'creerà una atmosfera molto positiva per il successo del ...

Si percepisce una distensione tra Corea del Nord e Sud : (Foto: Getty Images) “La Corea del Nord sta esprimendo la volontà di avviarsi verso la completa denuclearizzazione”. Queste le parole che il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha rilasciato ai giornalisti, parlando dei summit previsti tra la parte Sud e quella Nord della penisola Coreana e tra quest’ultima e gli Stati Uniti d’America. Dopo mesi di braccio di ferro tra il leader NordCoreano Kim Jong-un e il presidente americano Donald ...

Corea DEL NORD - TRUMP : "MIKE POMPEO HA INCONTRATO KIM JONG-UN"/ Pyongyang : “Instaurata una buona relazione" : COREA del NORD, incontro segreto POMPEO-Kim Jong un: dal trattato di pace al disgelo atomico? Questa la strategia di TRUMP, pronto a coinvolgere COREA del Sud e Giappone(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 15:41:00 GMT)

Corea del Nord - Trump conferma : “Mike Pompeo ha incontrato Kim Jong-Un una settimana fa a Pyongyang” : Era diventato un caso l’incontro di “altissimo livello” a cui aveva fatto riferimento Trump a margine del summit col premier giapponese Shinzo Abe nella sua residenza di Mar-a-Lago. Una “missione segreta” che, secondo il Washington Post, aveva portato il direttore della Cia e probabile nuovo segretario di Stato Usa Mike Pompeo alla corte di Kim Jong-Un a Pyongyang. Ma ora è arrivata la conferma – via Twitter ...

FINE DELLA GUERRA DI Corea/ Nord e Sud annunciano storico accordo di pace : fino a oggi solo una tregua : I presidenti delle due Coree annunciano la firma di un trattato di pace tra i due paesi: dal 1953 FINE DELLA GUERRA esisteva solo una tregua, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:53:00 GMT)