Corea del Nord | Trump | incontro con Kim Jong-un entro le “prossime 3 o 4 settimane”

Corea del Nord : annunciata la chiusura del sito dei test nucleari : La Corea del Nord ha reso noto che chiuderà il sito di test nucleari a Punggye-ri a maggio: l’annuncio è dell’ufficio presidenziale sudCoreano, riferito dall’agenzia di stampa Yonhap. Il leader NordCoreano Kim Jong-un, nel corso dell’incontro con il presidente della Corea del Sud Moon Jae In, ha accettato di chiudere il sito “in presenza di esperti della sicurezza americani e sudCoreani, e giornalisti. Alcuni dicono ...

L'annuncio di Seul : Corea del Nord chiuderà il sito dei test nucleari - : La chiusura dell'impianto arriverà a maggio. Kim ha fatto sapere che non ripeterà "la dolorosa storia della Guerra di Corea". I due paesi, inoltre, uniformeranno il fuso orario

Corea del Nord pubblica testo di dichiarazione congiunta con Corea del Sud - : ... distruggono in una sola volta il muro di divisione, è la prima volta nella storia della nostra nazione, provoca una grande impressionante riempie il mondo intero di gioia, esultanza e ammirazione". ...

L’incontro tra Corea del Nord e Corea del Sud - spiegato : Perché tutti quei sorrisi? È andato davvero così bene? E soprattutto: cosa succede adesso? The post L’incontro tra Corea del Nord e Corea del Sud, spiegato appeared first on Il Post.

Corea del Nord - media : obiettivo “completa denuclearizzazione” : I media di stato della Corea del Nord parlano oggi di “completa denuclearizzazione” all’indomani dello “storico vertice” tra Kim Jong-un e il presidente sudCoreano Moon Jae In. “La Corea del Nord e del Sud affermano l’obiettivo comune di realizzare una penisola Coreana libera dal nucleare attraverso una completa denuclearizzazione“, riporta Kcna. L'articolo Corea del Nord, media: obiettivo ...

Corea del Nord - incontro storico Kim-Moon : «Inizia nuova era di pace» : Svolta storica tra le due Coree. Il presidente sudCoreano Moon Jae-in e il leader del Nord Kim Jong-un si sono solennemente impegnati nel vertice di oggi a firmare entro la fine dell'anno un...

Trump : per ora resta massima pressione su Corea del Nord : Nonostante lo storico incontro tra Kim Jong-un e il presidente sudCoreano Moon Jae-in e le promesse da parte di Pyongyang, per il momento gli Stati Uniti continueranno ad esercitare la massima ...

Trump e Merkel : massimo impegno contro il nucleare per Corea del Nord e Iran : Numerosi i temi della conferenza stampa congiunta del presidente Usa e della cancelliera tedesca. Che sui dazi propone un accordo

Trump a caratteri cubitali su Twitter : 'Fine della guerra in Corea!'. E grazie alla Cina di Xi : Con l'indimenticabile momento in casa Onu dove, tra le mura dell'Assemblea Generale e sotto gli occhi del mondo intero, si era divertito a prenderlo in giro parafrasando il titolo di una famosa ...

Archeologia : in Corea del Nord antiche tombe “sosia” di quelle etrusche : Hanno caratteristiche simili a quelle etrusche le tombe ipogee costruite in Corea del Nord tra il I e il VI secolo dopo Cristo sotto la dinastia Koguryo: alcune decorazioni interne potrebbero essere state dipinte con la tecnica dell’affresco, finora ritenuta tipica solo dell’Occidente. Sull’ipotesi faranno luce le analisi chimiche condotte in Italia, sotto l’egida dell’Unesco, dai laboratori dell’Università di ...

Corea del Nord - incontro storico Kim-Moon : «Inizia nuova era di pace» : «Non ci sarà più nessuna guerra nella penisola Coreana, una nuova era di pace è iniziata». Lo ha detto il presidente sudCoreano Moon Jae-in oggi dopo la storica stretta di mano con il leader...

Corea - l’abbraccio storico tra Moon e Kim : «Sì a denuclearizzazione e fine della guerra» : Il summit interCoreano si chiude su note che lasciano ben sperare per il prossimo e ben più arduo vertice tra Kim Jong-un e Donald Trump. Al termine dei colloqui tra il presidente sudCoreano Moon Jae-in e il leader nordCoreano, un comunicato congiunto proclama l'intenzione di realizzare una denuclearizzazione e di dichiarare quest'anno la fine della guerra di Corea...