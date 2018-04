Corea del Nord | l’annuncio di Kim | “Il sito dei test nucleari chiuderà a maggio”

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2018 : Vanessa Landi sale sul podio! La Corea del Sud domina nell’arco olimpico : Si è chiusa oggi a Shanghai (Cina) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Nell’ultima giornata di gare si sono disputate le finali dell’arco olimpico. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal femminile dove una straordinaria Vanessa Landi riesce a salire sul terzo gradino del podio, dopo aver battuto la danese Maja Jager con il punteggio di 6-2. La 20enne azzurra ha vinto di misura il primo set ...

La Corea del Nord pronta a chiudere il sito per i test nucleari : La stretta di mano tra i presidenti Moon Jae-in e Kim Jong-un c'è stata, ma non poteva che essere un primo passo di un processo che richiederà tempo e che dovrà necessariamente arrivare alla ...

Corea del Nord - Kim promette : “A maggio chiuderemo il sito dei test nucleari” : Corea del Nord, Kim promette: “A maggio chiuderemo il sito dei test nucleari” Un portavoce del presidente sudCoreano ha detto che durante l’incontro di venerdì Kim Jong-un si è impegnato a chiudere a maggio il sito per gli esperimenti nucleari di Punggye-ri. Giornalisti ed esperti internazionali saranno ammessi per verificare l’effettiva chiusura del sito.Continua a […]

Corea del Nord - Kim promette : “A maggio chiuderemo il sito dei test nucleari” : Un portavoce del presidente sudCoreano ha detto che durante l’incontro di venerdì Kim Jong-un si è impegnato a chiudere a maggio il sito per gli esperimenti nucleari di Punggye-ri. Giornalisti ed esperti internazionali saranno ammessi per verificare l’effettiva chiusura del sito.Continua a leggere

Corea del Nord - Kim : 'A maggio chiuderemo sito per i test nucleari' : Ma già ieri - in conferenza stampa con Angela Merkel che pure ha riconosciuto come la politica di Trump sulle sanzioni in particolare abbia 'aperto nuove possibilità' - ha messo bene in chiaro che se ...

Corea del Nord - Kim : A maggio chiuderemo sito per i test nucleari : La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo «farà in pubblico», attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudCoreani, e...

Corea del Nord - Kim Jong-un : “Non sono il tipo di persona che spara con armi nucleari” : In occasione dell’incontro storico di venerdì scorso con il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in, il leader norCoreano avrebbe dichiarato: “Non sono il tipo di persona che spara con armi nucleari contro la Corea del Sud, il Pacifico o gli Stati Uniti“. “Se ci riuniamo con regolarità con gli americani per cementare la fiducia e loro promettono di non farci guerra o invaderci – ha affermato Kim Jong-un – ...

La Corea del Nord dice che chiuderà il sito dei propri esperimenti nucleari : Quello di Punggye-ri, che secondo alcune ipotesi era collassato dopo l'ultimo test The post La Corea del Nord dice che chiuderà il sito dei propri esperimenti nucleari appeared first on Il Post.

La Corea del Nord a maggio chiuderà il sito dei test nucleari : La Corea del Nord chiuderà a maggio il sito dei test nucleari di Punggye-ri e lo «farà in pubblico», attraverso un processo rivelato a esperti Usa e sudCoreani, e giornalisti. Lo ha riferito l’Ufficio di presidenza di Seul. ...

Corea del Nord - Trump : incontro con Kim Jong-un entro le “prossime 3 o 4 settimane” : Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe incontrare il leader della Corea del Nord Kim Jong-un entro le “prossime tre o quattro settimane“, senza ulteriori dettagli. Il nuovo Segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha detto in un’intervista con l’emittente Abc che, nel corso della sua visita a Pyongyang, il leader NordCoreano ha detto che intende lavorare a un piano per la denuclearizzazione e ...

Corea del Nord : annunciata la chiusura del sito dei test nucleari : La Corea del Nord ha reso noto che chiuderà il sito di test nucleari a Punggye-ri a maggio: l’annuncio è dell’ufficio presidenziale sudCoreano, riferito dall’agenzia di stampa Yonhap. Il leader NordCoreano Kim Jong-un, nel corso dell’incontro con il presidente della Corea del Sud Moon Jae In, ha accettato di chiudere il sito “in presenza di esperti della sicurezza americani e sudCoreani, e giornalisti. Alcuni dicono ...

L'annuncio di Seul : Corea del Nord chiuderà il sito dei test nucleari - : La chiusura dell'impianto arriverà a maggio. Kim ha fatto sapere che non ripeterà "la dolorosa storia della Guerra di Corea". I due paesi, inoltre, uniformeranno il fuso orario

Corea del Nord pubblica testo di dichiarazione congiunta con Corea del Sud - : ... distruggono in una sola volta il muro di divisione, è la prima volta nella storia della nostra nazione, provoca una grande impressionante riempie il mondo intero di gioia, esultanza e ammirazione". ...

L’incontro tra Corea del Nord e Corea del Sud - spiegato : Perché tutti quei sorrisi? È andato davvero così bene? E soprattutto: cosa succede adesso? The post L’incontro tra Corea del Nord e Corea del Sud, spiegato appeared first on Il Post.