Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : nello skeet Gabriele Rossetti è secondo! Trionfa lo statunitense Vincent Hancock : Arriva un altro podio per l’Italia nell’ultima gara della seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: nella finale dello skeet maschile Gabriele Rossetti è secondo alle spalle dell’inarrivabile statunitense Vincent Hancock. Terzo gradino del podio per l’iberico Juan Jose Aramburu. Fuori nelle eliminatorie gli altri due azzurri impegnati, Riccardo Filippelli ed Emanuele Fuso. In finale lo statunitense Hancock eguaglia ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2018 : Vanessa Landi sale sul podio! La Corea del Sud domina nell’arco olimpico : Si è chiusa oggi a Shanghai (Cina) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Nell’ultima giornata di gare si sono disputate le finali dell’arco olimpico. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dal femminile dove una straordinaria Vanessa Landi riesce a salire sul terzo gradino del podio, dopo aver battuto la danese Maja Jager con il punteggio di 6-2. La 20enne azzurra ha vinto di misura il primo set ...

Svezia favorita per vincere la Coppa del Mondo : Zlatan Ibrahimovic non sembra affatto deluso per la sua esclusione dal Mondiale. Anzi l’attaccante dichiara: “Penso che la Svezia sia la

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : Luparense e Kaos Reggio Emilia in finale! Eliminate Maritime Augusta e Pesaro : La finale della Coppa della Divisione 2017-2018 sarà Luparense-Kaos Reggio Emilia. Le due squadre si contenderanno stasera un trofeo che, alla sua prima edizione, coinvolge tutte le squadre delle varie categorie del Calcio a 5 in un unico torneo con gare ad eliminazione diretta. I padroni di casa del Kaos Reggio Emilia dominano al PalaBigi contro l’Italservice Pesaro, proiettato già ai playoff e apparso decisamente scarico nella ...

Hockey su pista - Coppa Cers 2018 : svanisce il sogno del Breganze - la beffa arriva ai supplementari. La finale sarà Lleida-Barcelos : svanisce il sogno del Breganze di portare a casa il suo primo trofeo internazionale. I veneti sono incappati in una cocente sconfitta a Lleida (Spagna) nella semifinale di Coppa Cers 2017-2018 contro i padroni di casa. Il Breganze ha risposto in maniera veemente al propotente allungo iniziale del Lleida, ma ai supplementari ha incassato una clamorosa beffa, tornando a casa a testa alta, ma con tanti rimpianti. Pronti via e gli spagnoli, allenati ...

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò in Medal Race nel 470 : Penultima giornata di regate a Hyeres per la terza e ultima tappa della Coppa del Mondo di Vela. Oggi sono cominciate le Medal Races per cinque classi olimpiche, con l’altra metà della flotta che terminerà il suo programma domani. Ruggero Tita e Caterina Banti hanno affrontato l’ultima regata del Nacra 17 con la vittoria già in tasca. I due azzurri hanno evitato rischi, terminando la prova in decima posizione, per un totale di 47 ...

Trampolino elastico - Coppa del Mondo 2018 : Dong Dong e Irina Kundius vincono a Brescia : A Brescia si è disputata una tappa della Coppa del Mondo 2018 di Trampolino elastico. Per la seconda volta il circuito itinerante di questa disciplina olimpica sbarcava in Italia. Di seguito tutti i risultati. INDIVIDUALE (maschile) – Il cinese Dong Dong, argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e oro a quelle di Londra 2012, ha messo in mostra tutto il suo talento trionfando con 60.430. Il bielorusso Aleh Rabtsau (60.070) e il russo Andrey ...

Scherma - Coppa del Mondo Tauber 2018 : Chiara Cini ed Elisa Vardaro si fermano ai piedi del podio. Altro successo per la russa Inna Deriglazova : L’Italia non sale sul podio nella gara individuale di Tauber (Germania) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Le due migliori azzurre sono state Chiara Cini ed Elisa Vardaro, eliminate ai quarti. Il successo finale va ancora una volta alla russa Inna Deriglazova che batte di una stoccata l’esperta sudcoreana Jeon Hee Sook (13-12) e sale così a quota quattro vittorie stagionali. Sul terzo gradino del podio troviamo invece due giovani ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Changwon 2018 : nello skeet femminile Katiuscia Spada si ferma ai piedi del podio : La bestia nera di Katiuscia Spada, almeno per oggi, risponde al nome di Amber English: la statunitense, dapprima supera l’azzurra in uno shoot off infinito in qualifica, poi la beffa appaiandola all’ultimo piattello, soffiandole il podio nella finale dello skeet femminile della seconda tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso a Changwon, in Corea del Sud. Nelle eliminatorie curiosamente le sei finaliste erano tutte costrette ...

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Shanghai 2018 : Federico Pagnoni secondo nel compound! Tutti i risultati delle finali : Penultima giornata di gare a Shanghai (Cina), dove si sta svolgendo la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. Oggi si sono disputate le finali del compound. Andiamo a scoprire Tutti i risultati odierni. Partiamo dal maschile dove il nostro Federico Pagnoni sale sul secondo gradino del podio. Il 30enne azzurro è stato sconfitto in finale dal quotato sudcoreano Kim Jongho per 147-145. Il match si è deciso di fatto nel ...