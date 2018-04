Concerto Ermal Meta | Assago Sui social i ringraziamenti di Fabrizio Moro | la foto

Concerto Ermal Meta - Assago / Grandissimo successo e sold out - tra gli ospiti Moro - Elisa e Venditti : Concerto Ermal Meta, Assago: Grandissimo successo e sold out per il cantante italo-albanese al Mediolanum Forum. Grandissimi ospiti tra cui Elisa, Fabrizio Moro, Jarabe De Pablo e Venditti.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 12:24:00 GMT)

Orari e restrizioni per il Concerto di Ermal Meta al Forum di Assago : ingressi - biglietti e oggetti vietati : Finalmente questa sera l'attesissimo concerto di Ermal Meta al Forum di Assago: il cantautore di Fier vincitore del Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro si esibirà nel prestigioso palazzetto milanese, per un evento sold out da settimane. Il concerto di Ermal Meta al Forum di Assago è il primo appuntamento di una serie di live che prenderanno il via da giugno per il Non Abbiamo Armi Tour: durante il concerto, Ermal Meta presenterà per ...

Ermal Meta a Maurizio Costanzo Show incanta il pubblico con Le luci di Roma al piano - a pochi giorni dal Concerto al Forum (video) : Ermal Meta a Maurizio Costanzo Show ospite dell'ultima puntata della stagione di martedì 24 aprile. In seconda serata su Canale Cinque, il cantautore è stato ospite del talk Show di Maurizio Costanzo per presentare al pubblico il nuovo album Non Abbiamo Armi. Anticipato dal singolo Non mi avete fatto niente, canzone vincitrice del Festival di Sanremo con Fabrizio Moro, Non Abbiamo Armi è il terzo album da solista di Ermal Meta, dopo Umano e ...

Ermal Meta parteciperà al Concerto del Primo Maggio a Roma! : In Piazza San Giovanni The post Ermal Meta parteciperà al Concerto del Primo Maggio a Roma! appeared first on News Mtv Italia.

Anche Ermal Meta al Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma con i brani di Non abbiamo armi (video) : Ci sarà Anche Ermal Meta al Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma nel cast degli artisti di quest'edizione, per il consueto appuntamento che anima piazza San Giovanni nella giornata della Festa dei Lavoratori, promosso dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Il cantautore si aggiunge alla line-up del Concertone per il secondo anno consecutivo, visto che si era già esibito nell'edizione 2017, come ha ricordato ...

Il tour di Ermal Meta parte da Fiorenzuola. Il Concerto aprirà 'Dal Mississippi al Po' : L'intenzione è quella di proseguire su quella linea per fare di Fiorenzuola uno dei pochissimi autentici festival rimasti ormai in tutto il mondo e non una semplice fredda vetrina di talenti. Inoltre ...

Audio e testo di Dall'alba al tramonto di Ermal Meta - il nuovo singolo a pochi giorni dal Concerto al Forum di Assago : ...passa tutto Ti ho chiamato amore In una lingua straniera E mi hai capito perché Non serve traduzione Guarda l'alba che c'è puntuale al secondo Amami come se fosse l'ultimo giorno Sposteremo il mondo ...

Audio e testo di Dall’alba al tramonto di Ermal Meta - il nuovo singolo a pochi giorni dal Concerto al Forum di Assago : Dall'alba al tramonto di Ermal Meta è il nuovo singolo in uscita venerdì 20 aprile: il cantautore lancia il secondo brano estratto dall'album Non abbiamo armi, in vista del concerto evento al Forum di Assago. Il brano sarà in rotazione radiofonica dal 20 aprile, e disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Seconda traccia del nuovo album, Dall'alba al tramonto di Ermal Meta è il secondo singolo estratto dopo Non mi ...

Come partecipare al Concerto di Ermal Meta a Radio Italia del 20 aprile : tutti i dettagli : Il concerto di Ermal Meta a Radio Italia il 20 aprile apre le porte ad alcuni fortunati fan che si aggiudicheranno la possibilità di partecipare al live che l'artista terrà al Verti Music Place dell'emittente Radiofonica milanese. Per vincere due degli accrediti in palio è sufficiente collegarsi alla propria area riservata, aperta sul sito di Radio Italia, e lasciare i propri dati esatti. Solo in caso di esito positivo, si riceverà conferma ...

Ermal Meta canta con Giuseppe - prime prove live in vista del Concerto al Forum di Assago (video) : Ermal Meta canta con Giuseppe, il bambino prodigio che ha conquistato il cuore del cantautore di Fier e del web intero! In occasione di un firmacopie tenutosi a Cosenza il 28 marzo, Ermal Meta è stato raggiunto anche dal piccolo musicista Giuseppe, protagonista di un video pubblicato su Facebook in cui canta e suona abilmente Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro, nonché canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Grazie ...

Ermal Meta con Non Abbiamo Armi Tour in Concerto al Musart Festival il 26 luglio : Il concerto di Ermal Meta , gio 26/7, va ad aggiungersi a già annunciati spettacoli di Roberto Bolle and Friends , ven 20/7, , Chick Corea Akoustic Band , lun 23/7, , Jethro Tull , mar 24/7, . Presto ...

Recanati : Ermal Meta in tour - Concerto in piazza Giacomo Leopardi il 1 agosto : Il concerto di Ermal Meta è promosso da Pubbliconcerti Srl in collaborazione con Isolani Spettacoli. Biglietti in vendita su www.Ciaotickets.it dalle 12,30 di venerdi 16 e su www.ticketone.it a ...

Svelate le prime novità del Concerto di Ermal Meta al Forum di Assago : sul palco anche la Fame di Camilla : Il countdown per il concerto di Ermal Meta al Forum di Assago si fa sempre più insistente: il cantautore ha annunciato alcune curiosità sull'evento! Durante una diretta su Facebook, Ermal Meta ha svelato una prima novità dell'atteso concerto al Forum di Assago a Milano, in programma il prossimo 28 aprile, evento che ha già registrato il sold out. Insieme a due ex componenti della band La Fame di Camilla (Dino Rubini e Lele Diana), Ermal ...

Ermal Meta ha annunciato il primo Concerto dell’estate 2018 : In queste ore, dai suoi profili social, Ermal Meta ha fatto un grande annuncio: ha svelato il suo primo concerto in programma la prossima estate! La data è fissata per il 5 luglio a Il centrale Live (Foro Italiaco), Roma. Una grande notizia che fa ben sperare nell’arrivo di altri show estivi! [arc id=”d6f7eb16-0d75-11e7-bffd-a4badb20dab5″] Ermal attualmente è impegnatissimo nell’instore tour di “Non abbiamo ...