Concerto del Primo Maggio a Roma | sul palco Gianna Nannini | Max Gazzè e FatBoy Slim

Da Nannini a Fatboy Slim - da Gazzè a Consoli e altri venti nomi del rock : guida al Concertone : Gianna Nannini , il dj inglese Fatboy Slim , Max Gazzè con l' Orchestra Filarmonica Marchigiana e la pianista coreana Sun Hee You , Carmen Consoli, Ermal Meta, Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Cosmo, ...

Scaletta del Concerto di Max Nek e Renga all’Arena di Verona il 28 aprile : orari e ultimi biglietti : Sabato 28 aprile il concerto di Max Nek e Renga all'Arena di Verona, per la conclusione del tour congiunto prima dei nuovi concerti estivi. Questa sera a Verona una grande feste in musica in compagnia del trio più amato d'Italia degli ultimi mesi: Max Pezzali, Nek e Francesco Renga suoneranno all'Arena di Verona, per il loro progetto iniziato a gennaio Duri da battere. Sul palco dell'Arena di Verona, Max Nek e Renga proporranno uno ...

Contest : vinci due biglietti per il Concerto di Mannarino del 2 maggio : 'Come definiresti in una parola lo stile cantautorale di Mannarino?. L'autore della rispostacommento che riceverà più 'Mi Piace' entro le 18 di lunedì 30 aprile, si aggiudicherà due pass di ingresso ...

Ambra Angiolini e Lodo Guenzi conducono il Concerto del Primo Maggio di Roma. Ecco tutti i protagonisti : Torna l’atteso appuntamento con il Concerto del Primo Maggio a Roma che, anche quest’anno, sarà in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano per 8 intense ore di musica, dalle 15 a mezzanotte su RAI3 e dalle 16 anche in diretta su Rai Radio2. Il grande evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la regia di Cristiano D’Alisera, è condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Quest’anno Rai ...

“Ecco come è morto Avicii”. L’annuncio choc dei familiari del dj campione di incassi : “Il nostro ragazzo se n’è andato così…”. SConcerto nel mondo della musica : È stato uno dei deejay e produttori più amati e seguiti del mondo. Con la sua scomparsa il mondo ha perso un genio visionario, una grande mente dedita alla musica elettronica e all’house digitale capace di far ballare milioni (forse miliardi) di individui in tutto il globo. Parliamo naturalmente di Avicii, all’anagrafe svedese Tim Bergling, morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman, a due passi dagli Emirati ...

Gianna Nannini e il Concerto del primo maggio : 'Sarà un festival del rock' : 'Sarà un festival del rock'. Gianna Nannini, ospite di punta al primo maggio a Roma, ribattezza così il concertone di piazza San Giovanni a Roma. 'Sono molto contenta di esserci , l'ultima volta fu ...

Concerto del primo maggio - musica e parole a sostegno di chi sogna un posto di lavoro : ROMA – Sicurezza sul lavoro, disoccupazione – specialmente quella giovanile – e musica, tanta musica. Il Concerto del primo maggio a Roma sarà una grande festa ma sopratutto un modo per raccontare un’Italia che ha ancora un forte deficit. Sono queste le premesse dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Giunto alla sua 28esima edizione, […]

Torna - parco Ex Eridania - il Concerto del 1° Maggio a Parma Il programma : Parma Torna ad ospitare dopo anni il concerto del 1° Maggio, Festa dei lavoratori. Dalla collaborazione tra CGIL Parma, il Gruppo officine Cgil Parma, UdU Parma e Puzzle organizzazione spettacoli, grazie al patrocinio del Comune di Parma, la ricorrenza dedicata al mondo del lavoro avrà quest'anno per la prima volta la sua collocazione, non a caso al parco ex Eridania, intitolato ...

In arrivo Italiana di J-Ax e Fedez - il nuovo singolo prima del Concerto La Finale a San Siro : Italiana di J-Ax e Fedez è il nuovo singolo estivo, in arrivo il 4 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Il singolo Italiana di J-Ax e Fedez chiude il cerchio dei grandi successi collezionati dai due rapper nel corso degli ultimi anni con il progetto discografico Comunisti col Rolex, triplo disco di platino: si tratta del loro ultimo singolo insieme, dopodiché proseguiranno in solitaria. Ma non prima del ...

Tutti gli ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma - anche Gianna Nannini nel cast del “Festival Rock” : Aggiornato il cast di ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma: Tutti i performer che martedì 1 Maggio, durante la Festa dei Lavoratori, saliranno sul prestigioso palco! Un ricco parterre di artisti che, durante la maratona televisiva in diretta su Rai 3, si alterneranno sul palco del Concerto del Primo Maggio: l'evento si svolge in Piazza San Giovanni a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL. Sul palco del grande evento musicale, tanti ...

Festa dei lavoratori : anche Gianna Nannini sul palco del Concertone di Roma : 'Nonostante l'infortunio al ginocchio', ha fatto sapere, ci sarà anche lei sul palco Romano perché non 'voglio rinunciare alla mia presenza'. Parola di Gianna Nanni che si aggiunge così all'elenco di ...

Concerto del Primo Maggio 2018 | Conferenza Stampa | In diretta dalle ore 11 : Oggi, giovedì 26 aprile 2018, a partire dalle ore 11, si svolgerà la Conferenza Stampa di presentazione del Concerto del Primo Maggio 2018, in onda su Rai 3, condotto quest'anno da Ambra Angiolini e da Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale.Concerto del Primo Maggio 2018 | L'eventoprosegui la letturaConcerto del Primo Maggio 2018 | Conferenza Stampa | In diretta dalle ore 11 pubblicato su TVBlog.it 26 aprile 2018 05:05.

Concerto del Primo Maggio 2018 - l’evento condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi : Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale condurranno il Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany.