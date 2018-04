Con il biglietto LECCE-PAGANESE ingresso gratuito ad ' Esteticamente in Fiera

È Giulio Mastrovito il vincitore del biglietto per il Concerto dei Mnozil Brass : Mastrovito ha immaginato una versione intrigante della canzone Una Vita in Vacanza de Lo Stato Sociale rivisitato dallo straordinario gruppo austriaco

Jovanotti - salta il Concerto : «Recuperiamo la data il 4 maggio». Cosa deve fare chi ha già acquistato il biglietto : Jovanotti ha annullato il concerto di Bologna previsto per stasera 16 aprile a causa di un problema di salute. L'unnuncio è stato fatto stamattina su Instagram, come abbiamo riportato su Leggo.it . A ...

Crotone - è iniziata la caccia al biglietto per il prossimo inContro casalingo tra il Crotone e la Juventus (18 aprile 2018 ore 20.45) : Mancano ancora otto giorni al prossimo incontro casalingo che i pitagorici dovranno disputare contro i bianconeri campioni d’Italia uscente ed

Il biglietto verde si Consolida dopo il deludente dato NFP : La disoccupazione scende al 2,9% in Svizzera By Arnaud Masset Come emerge dall'ultimo rapporto della Segreteria di Stato dell'economia , SECO, , a marzo c'è stato un ulteriore miglioramento del mercato occupazionale svizzero, nonostante il franco continui a essere sopravvalutato. Il tasso di disoccupazione ha superato la ...

Straniero beccato senza biglietto scaraventa il Controllore giù dal treno : Una nuova aggressione, l'ennesima, su un treno regionale. L'ultimo fatto di cronaca, come ricostruito dal Giorno , ha interessato la linea Arona-Milano. Sul treno 10403, partito alle 6.54 con destinazione Porta Garibaldi, il controllore è stato aggredito da uno Straniero che, ...

Calcio : Wanda Nara a derby - qualche problema Con biglietto : ANSA, - MILANO, 4 APR - Un piccolo problema con il biglietto di Wanda Nara all'ingresso di San Siro è stato inquadrato su Premium Sport in diretta nel pre-partita del derby. La moglie del capitano interista, Mauro Icardi, si è presentata allo stadio con un maglione verde con la scritta Wednesday, mercoledì, come il giorno di ...

Una risposta vale un biglietto : Con Il Mattino al Concerto delle Vibrazioni : Si intitola 'V' perchè è il quinto album di inediti, ma, soprattutto da quando è iniziato il tour partito con successo il 16 marzo dal New Age di Roncade , Tv, , Le Vibrazioni quel titolo lo declinano ...

“Ma qui…”. Il colpo di fortuna nel giorno del compleanno. Neo 18enne - le regalano un biglietto della lotteria per festeggiare. Lei gratta senza troppa Convinzione. E la sua vita - ora invidiata da tutti - cambia per sempre : Il compleanno numero 18, quello che segna in molti paesi del mondo l’ingresso ufficiale nella maggior età, è un evento da festeggiare senza badare troppo a spese, abbandonandosi alla pazza gioia e preparandosi a una nuova fase, fatta di maggiori responsabilità ma anche una buona dose di libertà in più. I regali, poi, sono attesissimi. I giovani sognano una macchina nuova fiammante per mettere alla prova le capacità di guida appena ...

Roma - niente botteghino : per il biglietto la fila si fa Con l'avatar : Roma - Una volta c'erano le code ai botteghini per accaparrarsi un biglietto, ora invece c'è un piccolo avatar che cammina in una grande sala d'attesa virtuale e invia dei feedback sui tempi che ...

La gaffe della grillina : "Viaggio eConomy". Ma il biglietto è di prima classe : Inizia con una gaffe social l'avventura al Parlamento di Francesca Anna Ruggiero , neoeletta grillina alla Camera dei Deputati. L'onorevole candidata nei collegi di Bitonto , Bari, ha pubblicato su ...

La gaffe della neodeputata M5s : “Viaggio in eConomy” - ma il biglietto è di prima classe : "Oggi partiamo per Roma per la proclamazione. Con le mani libere e in esse solo il biglietto in classe 'super economy', per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti". L'annuncio trionfale è stato pubblicato su...

"Viaggio in eConomy. Per non incidere sui Contribuenti". Ma il biglietto dell'eurodeputata M5s è in prima classe : "Oggi partiamo per Roma per la proclamazione. Con le mani libere e in esse solo il biglietto in classe Super Economy, per non incidere troppo nelle tasche dei contribuenti. Ci rivediamo presto per rendicontare direttamente cosa sarà successo a Montecitorio in questa importantissima settimana".La neodeputata Francesca Anna Ruggiero, eletta tra le file del Movimento 5 Stelle di Bitonto (Bari), ha pubblicato sul suo profilo Facebook la foto ...

“Costretta a farlo per Giorgio”. Gemma non aveva i soldi e a Uomini e Donne non nasConde i suoi problemi eConomici. “Dovevo pur pagare il biglietto del treno per Firenze…” : Di Gemma Galgani, ormai, sappiamo quasi tutto. Protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne, la ex di Giorgio Manetti non è ancora stata spodestata da alcuna altra dama, nonostante siano anni che partecipa al programma di Maria De Filippi. Anzi, adesso ‘rischia’ pure una promozione, visto che ha chiesto alla produzione di prendere il posto di Tina Cipollari al trono classico. La vedremo quindi anche in veste di ...

Elezioni - Di Maio : “BerlusConi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto” : “Berlusconi lascia l’Italia se vince M5s? Gli facciamo il biglietto perché così sarà”. Sono le parole del candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di Otto e Mezzo, su La7. E aggiunge: “Io non ho nulla contro Berlusconi ma nel 1994 lui firmava un contratto con gli italiani, io stavo al liceo, mio padre credeva a quel contratto, lui lo ha tradito. Oggi ne fa un altro, ma poteva mantenerlo negli anni in ...