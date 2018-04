Compie 25 anni di latitanza ' u siccu' |  il capo invisibile di Cosa Nostra Un ritratto

Crotone - Zenga Compie 58 anni : 'Non ho nemmeno un capello bianco' : S'è voluto fare gli auguri a modo suo, Walter Zenga, per il 58° compleanno. "Buon compleanno a me! Sono talmente tanto giovane che non ho neanche un capello bianco in testa" ha postato su Instagram l'...

Ilary Blasi Compie 37 anni : la sorpresa di Totti per il compleanno : compleanno Ilary Blasi: la conduttrice compie 37 anni e si concede una fuga romantica a Capri con Francesco Totti Ilary Blasi ha compiuto 37 anni ( è nata il 28 aprile 1981) e per festeggiare ha deciso di concedersi una romantica fuga a Capri, insieme al marito Francesco Totti. Sulla splendida isola non è mancata […] L'articolo Ilary Blasi compie 37 anni: la sorpresa di Totti per il compleanno proviene da Gossip e Tv.

Italo Compie 6 anni - crescono i passeggeri e aumentano le tratte : Roma, , askanews, - Il 28 aprile del 2012 il treno Italo partiva per il suo primo viaggio lungo la tratta Napoli-Milano. Veniva liberalizzato per la prima volta in Italia il trasporto ferroviario con ...

Il chiodo in pelle Compie 90 anni. Ma non li dimostra : Intere generazioni ne hanno subito l’irrefrenabile fascino. Il chiodo in pelle, complici i film cult che l’hanno reso celebre, da “Il Selvaggio” con Marlon Brando a Grease, e le grandi band rock e punk del passato (senza dimenticare le famose icone di musica pop negli anni ’80 e ’90) non è mai stato “fuori moda” perché è divenuto in pochi decenni dalla sua creazione un capo icona, senza tempo. Naturale quindi che non si curi ...

Melania Compie gli anni - Trump : 'Sono troppo occupato - non ho tempo per comprarle un regalo' : Forse un regalo per il compleanno non avrebbe cambiato nulla, ma sostenere davanti a tutto il mondo di essere 'troppo occupato' per pensarci, sembra dunque una gaffe imperdonabile per un marito che ...

Melania Compie gli anni - Trump : «Sono troppo occupato - non ho tempo per comprarle un regalo» : Forse un regalo per il compleanno non avrebbe cambiato nulla, ma sostenere davanti a tutto il mondo di essere 'troppo occupato' per pensarci, sembra dunque una gaffe imperdonabile per un marito che ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia Compie 44 anni : le sue parole e com’era da piccola (foto) : Raffaella Mennoia, l’autrice di Uomini e Donne festeggia il compleanno: “La vita l’ho sempre amata, anche quando…” Auguri a Raffaella Mennoia. Oggi, mercoledì 25 aprile 2018, l’autrice di Uomini e Donne compie gli anni. L’autrice televisiva “più famosa” di Maria De Filippi festeggia l’importante traguardo delle 44 candeline anche sui social. Su Instagram, infatti, pubblica ...

Compie vent’anni il momento più imbarazzante per Microsoft : Se la cosa peggiore che ricordate di Microsoft è Vista, significa che siete molto giovani. Perché tra le cose che compiono 20 anni nel 2018, insieme a Baby one more time di Britney Spears e quel capolavoro di Frozen, di Madonna, c’è uno dei più divertenti episodi dell’azienda. Si tratta di Windows 98 – ebbene sì, ribadiamolo, erano vent’anni fa. Sul palco il ceo di Microsoft Bill Gates, assistito da Chris Capossela (adesso è ...

Lo Stato di Israele Compie 70 anni - : In economia e politica Israele deve fare i conti con il movimento BDS , Boicottaggio, Disinvestimento, Sanzioni, , campagna a livello globale, e con i suoi rappresentanti antisemiti in Europa e ...

Champagne ogni sera prima di dormire : 27 cose che non sapete sulla Regina Elisabetta II (che Compie 92 anni) : Da 66 anni sul trono d’Inghilterra, Elisabetta II (che il 21 aprile ha compiuto 92 anni) è uno dei personaggi pubblici più famosi del mondo. Tuttavia da quando è al potere ha concesso pochissime interviste e parla ancor meno di se stessa. La maggior parte delle persone conosce la sua splendida collezione di cappelli, ma sa davvero poco della sua vita. «Business Insider» presenta la lista dei «26 fatti personali che riguardano la Regina e che ...

Renault Twingo - Lex ranocchia Compie 25 anni FOTO GALLERY : Nellaprile del 1993, la Renault lanciava sui mercati europei la piccola Twingo. Moderna e colorata, piacque fin da subito, nonostante il difficile compito di sostituire la R4. Con le sue linee morbide e rotonde, nate dalla matita di Jean-Pierre Ploué, gli spigoli delle altre citycar diventarono di colpo anacronistici.Presidenziale. Franois Mitterand la adorava e ne ricevette un esemplare in dono al termine del suo mandato allEliseo. Con il ...

La Regina Elisabetta Compie 92 anni (ma è solo il primo compleanno dell'anno) : Il 21 aprile è il compleanno della Regina. O meglio, il primo compleanno dell'anno. In occasione dei 92 anni appena compiuti, il TIME ha dedicato un articolo ad una curiosità, che riguarda proprio la data di nascita di Elisabetta II. Sebbene sia venuta alla luce il 21 aprile 1926, da quando è stata incoronata, ovvero nel 1952, la sovrana festeggia anche un altro compleanno, quello "ufficiale".Il compleanno ufficiale per un ...

Far East Film Festival Compie 20 anni. Anteprime - restauri - e madrina una musa di Wong Kar-wai : Venti anni e non sentirli. Del Far East Film Festival di Udine (per gli amici FEFF) ne ha parlato il mondo. Variety, ad esempio, oltre ad elogiarlo in continuazione, ne segnala anche con anticipo la line-up che verrà. Un servizio che la bibbia del cinema offre a Berlino, Cannes e Venezia. Insomma Udine che corre al centro del mondo dal 20 al 28 aprile 2018 con 81 Film in programma provenienti dal “lontano Est”, 21 opere prime e seconde sui 55 ...

Enterogermina Compie 60 anni : Origgio (Varese), 20 apr. – Una ‘nice old lady’, con un lungo futuro ancora davanti. Lanciata per la prima volta sul mercato italiano nel 1958, Enterogermina compie i suoi sessant’anni in un momento di grande fermento per gli studi sul microbiota intestinale, quella flora batterica che convive con l’organismo umano senza danneggiarlo. Il farmaco, un probiotico 100% Made in Italy, prodotto nello stabilimento Sanofi ...