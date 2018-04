Com'è vivere senza pene e senza scroto Il "miracolo" di quest'uomo : dettagli agghiaccianti : senza pene non si riesce a vivere bene, e senza pene non si è più felici, ma non mi riferisco alle afflizioni quotidiane dei comuni mortali, bensì all' organo sessuale maschile, il quale, se disgraziatamente lesionato, distrutto, perso od evirato per qualunque motivo patologico od accidentale, crea

“Ci siamo riusciti”. Cuore artificiale - la bimba è salva. L’incredibile intervento a Roma. Questo oggetto minuscolo - grande Come una pila stilo - le ha permesso di sopravvivere contro ogni pronostico. Una stupenda storia italiana : Un intervento che ha del miracoloso, il secondo al mondo dopo quello del 2012 condotto sempre all’ospedale della Santa Sede. L’impianto di un mini-Cuore artificiale, piccolo come una batteria stilo, che ha salvato la vita di una bimba di 3 anni ricoverata al Bambin Gesù, l’ospedale pediatrico di Roma. A eseguire l’intervento è stata l’équipe del cardiochirurgo Antonio Amodeo lo scorso 2 febbraio. Le ...

Cani - gatti e… primavera : Come vivere in sicurezza la bella stagione? La processionaria minaccia la salute degli amici a quattro zampe : L’amore per gli animali da compagnia in Italia cresce inarrestabile. Secondo il recente Rapporto curato da Assalco (Associazione Nazionale tra le Imprese per l’Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia) e da Zoomark International, si stima siano almeno 60 milioni i pet nel nostro Paese entrati a far parte dei nuclei familiari (200 milioni in Europa), con un business che sfiora i 2 miliardi di euro solo per l’alimentazione. Un ...

Come vivere una giornata plastic-free : Dalla colazione alla ginnastica in palestra, dall’ufficio alla spesa. vivere una giornata ‘plastic free‘ è possibile. Per tagliare la nostra ‘plastica quotidiana’ le tre regole fondamentali sono: no al monouso, occhio all’etichetta di detergenti e cosmetici, sì al refill (ovvero, i prodotti alla spina). E poi vanno declinate nelle azioni che compiamo ogni giorno. Si comincia dal mattino: visto che il consumo ‘medio’ di ...

Come vivere una giornata plastic-free : ... la giornata Mondiale della Terra che si celebra il 22 aprile in tutto il mondo, quest'anno dedicata proprio alla lotta all'inquinamento da plastica. Il vademecum del Wwf contiene anche consigli sul ...

Leano Morelli - 'Ho scelto Olbia Come città ideale per vivere' : Dedicata a una ragazza olandese che Leano aveva conosciuto e che girava il mondo col sacco a pelo, durante l'estate diventa uno degli inni delle neonate radio libere che ne sanciscono il successo. ...

Elio : «Com’è difficile vivere nel nostro Paese con un figlio autistico» : «Se oggi si raccolgono online 250 mila firme per salvare un cane, non possiamo fermarci a 25 mila per chiedere l’applicazione di una legge regionale sull’autismo che non lascerebbe più sole le 100 mila famiglie lombarde che ogni giorno devono affrontare questa difficoltà». Stefano Belisari, che tutti conoscono come Elio, il frontman del gruppo Elio e le storie tese, è il testimonial di una campagna di sensibilizzazione lanciata dal comitato ...

Pensioni e non solo - Come trasferirsi alle Canarie e vivere felici : ora c'è pure lo sportello : Da qualche anno a questa parte si sente parlare spesso di italiani emigrati alle Isole Canarie, un paradiso terrestre dove il clima è sempre bello, il mare limpido, la vita tranquilla e all’insegna del relax. Questa almeno è la...

Clima ed eruzioni vulcaniche : Commercio e reti sociali hanno aiutato l’Homo Sapiens a sopravvivere : Secondo uno studio condotto dall’Università di Montreal e dall’Università di Genova, i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of Quaternary Science, l’Homo Sapiens è riuscito a sopravvivere all’eruzione vulcanica che ha cambiato il Clima 40mila anni fa grazie al commercio e alle reti sociali. Il team di ricerca è giunto a questa conclusione analizzando antichi utensili, ornamenti e resti umani provenienti da un ...

‘Non è un paese per Veggy’ - Come può un vegano convinto sopravvivere agli altri : Impossibilitato a partecipare al debutto della prima opera-panettone della storia, quel Non è un paese per Veggy che, con musiche di Domenico Turi e libretto di Federico Capitoni, ha debuttato lo scorso dicembre al Teatro Palladium di Roma nella cornice del 54° Festival di Nuova Consonanza, ho finalmente avuto il tempo, libretto e partitura alla mano, per goderla in video. Quella che segue ne è perciò una personale e, per i motivi che mi ...

Davide Grasso - il giornalista che ha Combattuto l’Isis : ‘A volte è strano sopravvivere’ : “A volte è strano sopravvivere”. La mano tiene una tazzina di caffè. Lo sguardo è altrove. Lui invece è di fronte a me. A breve narrerà della sua esperienza, riportata nel libro Hevalen. Perché sono andato a combattere l’Isis in Siria (edizioni Alegre), davanti agli studenti del liceo classico di Ferrara. Per Davide Grasso per sette lunghi mesi è stato strano sopravvivere. Oggi ne parla con parole asettiche. Alcune cose le può dire. Come ...

"In Comune qualcuno ha letto il libro Vivere di turismo e sta facendo tutto il contrario' : Lo scorso anno abbiamo usato una parte delle entrate della tassa di soggiorno per fare spettacoli di basso profilo e per pagare sempre quelli, ora abbiamo raddoppiato la tassa di soggiorno e per le ...

Valeggio Come meta per rivivere la storia nel buen retiro di Indro : Gabriele Villa Valeggio sul Mincio , Vr, Perché metterci quasi quattro ore a percorrere 160 chilometri quando si potrebbe impiegare un'ora e mezza? Semplice, per stare più a bordo di un'auto ...

8 cibi che Combattono le infiammazioni (e ci fanno vivere meglio) : Contrastare l’infiammazione cronica e prevenirla si può, già a tavola. L’infiammazione è la risposta naturale del corpo che ci difende da batteri, virus e infezioni. Tuttavia, quando si hanno alcune malattie caratterizzate da stati di infiammazione, come la malattie autoimmuni – l’osteoartrite o l’artrite reumatoide, la fibromialgia, la celiachia, la sclerosi multipla – il sistema immunitario risponde con l’infiammazione anche quando non ...