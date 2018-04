Colpo Spal a Verona | vince 3-1 ed è quart' ultima

Serie A : Colpo salvezza Spal in rimonta - Verona ko : Autogol di Fares, poi Felipe e Kurtic regalano tre punti fondamentali a Semplici che super il Chievo

Milan - Benevento alle spalle : ecco il nuovo Colpo di Mirabelli per Gattuso : Il Milan ha fatto una figuraccia. Non hanno usato mezze parole neanche i protagonisti per raccontare quanto inadeguata sia stata la prestazione offerta dai rossoneri contro il Benevento. Una squadra che porta il nome dei rossoneri non può permettersi di giocare come avvenuto contro gli ultimi della classe. Anche se chi si trova davanti riesce ad offrire una partita ben al di sopra delle proprie possibilità. La sconfitta complica i piani per ...

Spalletti - Colpo di scena : a fine anno nuovo allenatore per l’Inter? : Spalletti, nuovo allenatore INTER?- La proprietà di Suning inizia ad avere dubbi se riconfermare o meno l’allenatore dell’Inter per la prossima stagione. I buoni risultati ottenuti all’inizio anno avevano fatto pensare che Spalletti fosse l’uomo giusto al posto giusto per risollevare il mondo nerazzurro ormai depresso da anni dopo le innumerevoli vittorie dell’ultima fase dell’era Moratti. Zhang Jindong ha ...

La Spal vince a Crotone 3-2 - gran Colpo in chiave salvezza : Roma, 25 feb. , askanews, colpo Spal che vince a Crotone 3-2 e si porta a 20 punti in classifica, uno solo di ritardo dalla formazione calabrese. Formazione di Semplici in vantaggio al 37 grazie ad ...

Crotone - pranzo indigesto : Colpo pesantissimo Spal (2-3) : Gli estensi, terz'ultimi, vincono allo ' Scida' un fondamentale spareggio-salvezza e si portano a -1 dai calabresi, quart'ultimi. Decidono le reti di Antenucci, Simic e Paloschi. Per i rossoblù, 'inutile' doppietta di Budimir