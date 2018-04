Colf in nero per Roberto Fico | ennesimo tentativo di infangare il M5S

LE IENE CONTRO ROBERTO FICO : “HA UNA Colf IN NERO”/ Replica M5s ”un’amica” : ‘precedenti’ con ministri di Bush : Le IENE, FICO: auto blu e COLF in nero? Il servizio che inguaia il presidente della Camera. Andrà in onda questa sera lo scoop del programma di Italia 1, sull'esponente dei 5 Stelle(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:50:00 GMT)

Le Iene a Fico : in nero una Colf per la casa a Napoli? “Macché è un’amica” : Le Iene a Fico: in nero una colf per la casa a Napoli? “Macché è un’amica” Ai microfoni de Le Iene, il presidente della Camera incalzato su una questione potenzialmente imbarazzante Continua a leggere

Roberto Fico ha una Colf in nero? "È un'amica"/ Le Iene - versioni al vaglio ma qualcuno sta mentendo : Le Iene, Fico: auto blu e colf in nero? Il servizio che inguaia il presidente della Camera. Andrà in onda questa sera lo scoop del programma di Italia 1, sull'esponente dei 5 Stelle(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 19:01:00 GMT)

"Fico ha una Colf in nero" Ma lui smentisce Le Iene : "È un'amica" : Le Iene contro Roberto Fico, accusato di avere una collaboratrice domestica con un contratto non proprio limpido.È questo il tema di un servizio della trasmissione di Mediaset che andrà in onda questa sera e che mette nel mirino il presidente della Camera. A raccontare il retroscena sarebbe una donna, Imma, che in un video carpito con telecamera nascosta - e che non non la mostra in volto - racconta di percepire 500 euro "in nero" come baby ...

Le Iene accusano : "Roberto Fico ha una Colf in nero?". Lui nega : "E' un'amica" : "Robero Fico ha una colf pagata in nero?". Questa la domanda che si pongono le Iene. Il presidente della Camera nega, ma una "segnalazione" giunta al programma di Italia 1 racconta "tutta un'altra...

Tv : affondo Iene - Fico ha Colf e collaboratore in nero? : affondo delle Iene contro il presidente della Camera Roberto Fico , M5S, : tema, le presunte irregolarità nella posizione contrattuale di una collaboratrice domestica. "Ha una colf pagata in nero ...

Le Iene accusano : "Roberto Fico ha una Colf in nero". Lui nega : "E' un'amica" : "Robero Fico ha una colf pagata in nero?". Questa la domanda che si pongono le Iene. Il presidente della Camera nega, ma una "segnalazione" giunta al programma di Italia 1 racconta "tutta un'altra...

Roberto Fico - il servizio delle Iene : "Colf in nero?" : Stasera in onda il servizio sul neopresidente della Camera finito nel mirino del programma di Italia 1 dopo una segnalazione

Roberto Fico - l’accusa de Le Iene : “Ha una Colf in nero nella casa di Napoli”. Lui nega : “È un’amica della mia compagna” : L’accusa è pesante: “Roberto Fico ha una colf in nero”. Lui nega e spiega che si tratta solo di “un’amica della mia compagna Yvonne”. Andrà in onda domenica sera il servizio realizzato da Le Iene sul presidente della Camera, che – secondo quanto raccolto dall’inviato Antonino Monteleone – pagherebbe una colf senza contratto nell’abitazione che divide con la sua fidanzata a Napoli. La ...

Roberto Fico - l'accusa delle Iene : 'Paga la Colf in nero' : Alla fine dell' intervista l' inviato delle Iene, Antonino Monteleone, consegna a Roberto Fico il prospetto con i conteggi elaborato da un' associazione dei datori di lavoro. 'Glielo possiamo lasciare:...

Fico ha assunto una Colf in nero? Bufera sul presidente grillino Servizio choc delle Iene. Il caso : Roberto Fico ha assunto una colf in nero? Questo l'interrogativo dilagante dopo che è trapelata la notizia di un indiscreto Servizio delle Iene. In soldoni la vicenda è la seguente: un testimone protetto... Segui su affaritaliani.it

Le Iene : "Roberto Fico ha una Colf in nero a Napoli". Lui prima nega e poi ammette : "È un amica" : Altro che auto blu e scorta. Il problema di Roberto Fico si chiama Imma, è una collaboratrice domestica, una colf, un'amica, una vicina di casa che ogni tanto dà una mano alla compagna del presidente della Camera. Fico finisce al centro delle polemiche per un servizio delle Iene (andrà in onda stasera) che racconta di 500 euro "in nero" a Imma e poi di Roman, un immigrato ucraino, non si sa se con permesso di soggiorno o ...

Quant'è Fico avere la Colf in nero : Il presidente della Camera, Roberto Fico, avrebbe due collaboratori domestici retribuiti ma senza contratto. È quanto emerge da un servizio de Le Iene in onda stasera. Una persona informata dei fatti ...

«Fico - perché paga la Colf in nero?» la domanda impertinente delle Iene : Roberto Fico sorride, fornisce spiegazioni e cerca di offrire chiarimenti. Stavolta sul tavolo non ci sono contratti da presentare a possibili alleati di governo ma contratti di collaboratori...