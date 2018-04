Coldiretti | il caldo fa volare i consumi di gelato

meteoweb.eu

(Di domenica 29 aprile 2018) Con il grandefuori stagione idifanno registrare un balzo del 30% nell’ultima settimana, rispetto a quella precedente. E’ quanto stima lain riferimento all’impatto sugli acquisti provocato dal forte innalzamento delle temperature con il boom di coni e coppette in Italia che, con i suoi 595 milioni di litri, è il primo produttore dell’Unione Europea. Un successo – sottolinea la– dovuto anche al consumo come pasto alternativo per gli italiani che hanno colto l’occasione dei ponti di primavera per fare viaggi e gite al mare o nelle città d’arte. Ben quattro italiani su dieci (40%) hanno deciso di mettersi in viaggio nel lungo ponte della Festa dei Lavoratori per andare in vacanza, raggiungere parenti e amici, partecipare a concerti, manifestazioni o semplicemente per fare una gita fuori porta in giornata, secondo l’analisi ...