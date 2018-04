Coldiretti | con stop al grano al glifosato 20mila posti di lavoro

Gelato - Coldiretti : con il caldo consumi cresciuti del 30 per cento : ' La produzione del Gelato nel mondo ha oltre 500 anni di storia - continua la Coldiretti - con le prime notizie che risalgono alla metà del XVI secolo nella corte medicea di Firenze con l'...

Coldiretti : il caldo fa volare i consumi di gelato : Con il grande caldo fuori stagione i consumi di gelato fanno registrare un balzo del 30% nell’ultima settimana, rispetto a quella precedente. E’ quanto stima la Coldiretti in riferimento all’impatto sugli acquisti provocato dal forte innalzamento delle temperature con il boom di coni e coppette in Italia che, con i suoi 595 milioni di litri, è il primo produttore dell’Unione Europea. Un successo – sottolinea la Coldiretti – dovuto anche al ...

Ambiente - Coldiretti : il 63% degli italiani con la zappa in orti e giardini : Con più di sei italiani su dieci (63%) che con la zappa in mano dedicano parte del tempo libero alla cura di verdure, ortaggi, di piante e fiori in vaso o nella terra, cresce il popolo degli hobby farmers negli orti, nei giardini e anche su balconi e terrazzi. E’ quanto emerge dalla studio della Coldiretti/Ixe’ su “italiani popolo di hobby farmers” presentato a #stocoicontadini in Puglia a Bari, nella culla del cibo ...

Bari - Villaggio Coldiretti - Per Emiliano la cultura contadina è il pilastro ll'Italia : 27/04/2018 Emiliano E DI GIOIA ALL'INAUGURAZIONE DEL Villaggio Coldiretti: "L'AGRICOLTURA E' IL CUORE DELLA NOSTRA ECONOMIA" "L'agricoltura è il cuore della nostra economia. È un mondo complesso, difficile, ma che tiene insieme il nostro Paese, manutiene il paesaggio, protegge dal dissesto idrogeologico, serve a mantenere alta la qualità della vita attraverso la ...

Coldiretti : tante le novità presentate al primo “Open Day dell’agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino : Dai micro ortaggi agli agri gioielli, dai droni per l’air force anti parassiti sul mais al “Grande Fratello” dei pascoli passando per le api con il GPS, dai frutti tropicali made in Italy al ketchup contadino, dai fiori nel piatto alle bambole green salvate dalla discarica, sono solo alcune delle curiosità che dimostrano la creatività contadina e lo spirito imprenditoriale dei giovani che uniscono tradizione e innovazione allargando i confini ...

A Bari Open day Coldiretti 'Vivere un giorno da contadino' : Le giornate si chiuderanno con gli spettacoli, tra cui quelli danzanti dei gruppi di pizzica salentina e taranta foggiana. Domani, inoltre, sarà presentato lo studio Coldiretti sul 'Ritorno alla ...

Dazi - Coldiretti : “Dalla guerra commerciale con gli Usa a rischio 40.5 miliardi” : La guerra commerciale con gli Stati Uniti mette a rischio 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy che hanno raggiunto nel 2017 il record storico grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat, in riferimento all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di voler negoziare molto seriamente sui Dazi per l’acciaio e l’alluminio con ...

25 aprile : Coldiretti - con bel tempo in viaggio un italiano su 3 : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Con le previsioni di bel tempo, un italiano su tre (33%) ha deciso di mettersi in viaggio nel lungo ponte della Festa della Liberazione per andare in vacanza, raggiungere parenti e amici, partecipare a concerti, manifestazioni o semplicemente per fare una gita fuori porta in giornata. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del 25 aprile che evidenzia, dopo un lungo ...

Made in Italy - Coldiretti : con 832 milioni record per l’export di piante e fiori : Mai così tanti fiori, piante e bulbi Made in Italy hanno abbellito case, parchi e giardini in tutti i continenti con le esportazioni dei prodotti della floricoltura nazionale che nel 2017 segnano il record storico di quasi 832 milioni di euro con una crescita del 28,3% negli ultimi 10 anni. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati Istat in occasione di Euroflora, la principale fiera italiana del florovivaismo in Italia. Dopo il ...

Coldiretti * EARTH DAY : LA BLACK LIST DEI CIBI CHE INQUINANO SE CONSUMATI IN ITALIA - : "Acquistare prodotti a chilometri zero è un segnale di attenzione al proprio territorio, alla tutela dell'ambiente e del paesaggio che ci circonda, ma anche un sostegno all'economia e all'occupazione ...

Coldiretti : Bene legge contro ndrangheta - ora contrasto a frode agricola : ...da parte del Consiglio regionale la proposta di legge 'Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità dell'economia ...

Vinitaly : Coldiretti - chiude con record export vino nel 2018 con +13% : Attilio Scienza e del direttore Generale di Ismea Raffaele Borriello. Del tavolo sulle politiche vitivinicole conclude la Coldiretti faranno parte le aziende Bellavista, Donnafugata, Mastroberardino, ...

Coldiretti : primo open day dell’agricoltura per vivere un giorno da contadino : Per aiutare i giovani a scegliere il lavoro della vita arriva il primo “open Day nazionale dell’agricoltura” italiana per vivere un giorno da contadino lungo un percorso di un chilometro e mezzo, tra le aziende, sui trattori, con gli agrichef, negli orti, nelle fattorie didattiche, con gli animali o nel villaggio delle idee. L’appuntamento è a Bari in Puglia, nella culla del cibo italiano, dove accorreranno migliaia di agricoltori dalle diverse ...

A Cherasco si parla del nocciolo - con Coldiretti e Cap Nord Ovest : " Partendo dalla concimazione e toccando i temi dell'irrigazione e della potatura, saranno presentati i risultati che scienza e tecnica hanno sviluppato per accrescere la competitività, puntando ...