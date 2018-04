Codici rossi a Edolo e a Limone SIRENE DI NOTTE

Roma : Grave incidente a Monteverde - due Codici rossi : Roma – Grave incidente stradale questa mattina alle 7.45 a Monteverde, in Piazzale dei Quattro Venti. Un 40enne alla guida di uno scooter ha investito un uomo di 78 anni. Entrambi hanno riportato gravi conseguenze e sono ricoverati in codice rosso all’ospedale San Camillo. Sul posto e’ intervenuto il XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale. Nelle prossime ore si avranno informazioni più dettagliate circa lo stato di salute ...