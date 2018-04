Classifica Formula 1 Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Azerbaigian 2018 Baku

Formula E Gp Parigi 2018/ Streaming video e diretta tv : gara - Classifica - vincitore e podio : diretta Formula E, Gp Parigi 2018: info Streaming video e tv dell'ottavo appuntamento del mondiale. Il leader della classifica Jules Vergne vincitore annunciato sul tracciato di casa?.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 03:50:00 GMT)

Formula 1 - Vettel meglio di Hamilton : non lo dice solo la Classifica - i numeri del confronto : Sebastian Vettel meglio di Lewis Hamilton , più di quanto non dicano i 9 punti che li separano nella classifica mondiale. 2 vittorie a 0, 2 pole a 1, una superiorità del ferrarista in Bahrein e Cina ...

Video/ Formula 1 : highlights Gp Cina 2018 Shanghai - Classifica piloti e costruttori : Video Formula 1, highlights Gp Cina 2018: Daniel Ricciardo con una gara spettacolare si prende la vittoria a Shanghai su Bottas e Raikkonen.

Formula 1 - la Classifica piloti dopo il gran premio in Cina : 1/19 LaPresse ...

Formula 1 Cina - Ricciardo beffa tutti e vince : Verstappen rovina la gara di Vettel - la Classifica [FOTO] : 1/19 LaPresse ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Cina 2018 (Shanghai) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Cina 2018 a Shanghai: Vettel e la Ferrari al comando, ma attenti a Hamilton e alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Formula E Gp Roma 2018/ Streaming video e diretta tv : qualifiche - gara - Classifica - vincitore e podio : diretta Formula E Gp Italia 2018 Roma info Streaming video e tv. La vetture elettriche in pista sul circuito dell'Eur per la settima prova del mondiale con Vergne leader in classifica(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:50:00 GMT)

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : tempi e Classifica (Gp Cina 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Cina 2018 Shanghai: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il terzo Gran Premio stagionale (oggi venerdì 13 aprile)(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 01:00:00 GMT)

Video/ Formula 1 - highlights della gara - Classifica piloti e costruttori - GP Bahrain 2018 - : Video Formula 1: gli highlights del Gran Premio del Bahrain 2018 con la vittoria di Sebastian Vettel. Sul circuito di Sakhir vince ancora il tedesco.

Video/ Formula 1 - highlights della gara - Classifica piloti e costruttori (GP Bahrain 2018) : Video Formula 1: gli highlights del Gran Premio del Bahrain 2018 con la vittoria di Sebastian Vettel. Sul circuito di Sakhir il tedesco allunga sui rivali con il secondo successo consecutivo(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 07:10:00 GMT)

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori Gp Bahrain 2018. Vettel primo - Bottas sale! : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Bahrain 2018 a Sakhir: Vettel e la Ferrari al comando, ma attenti a Hamilton e alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 21:21:00 GMT)

Formula 1 - la Classifica piloti : vola Vettel : Formula 1, la classifica piloti: vola Vettel – Si è concluso il secondo appuntamento valido per il mondiale di Formula 1, grandi emozioni e colpi di scena, continui ribaltoni. In partenza sorpasso di Bottas su Raikkonen, il pilota della Ferrari protagonista di una scatto non entusiasmante, bene anche Hamilton che recupera posizioni. La gara procede sulle strategie, diverse tra Ferrari e Mercedes, la vittoria si gioca sul filo di lana, si ...

Formula 1 Bahrain - la Classifica : magia di Vettel - è bis Ferrari! [FOTO] : 1/18 LaPresse ...

Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori in vista del Gp Bahrain 2018 (oggi 8 aprile) : Classifica Formula 1, Mondiale Piloti e Costruttori verso il Gp Bahrain 2018 a Sakhir: Vettel e la Ferrari al comando, ma attenti a Hamilton e alla Mercedes(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:00:00 GMT)