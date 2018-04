Blastingnews

: Alla fine il disastro di questi tempi è tutto qua: gli chiedi le ultime 4 cifre di pi, googlano e quel che esce è b… - Clutcher : Alla fine il disastro di questi tempi è tutto qua: gli chiedi le ultime 4 cifre di pi, googlano e quel che esce è b… - SCUOLATUTTIUNIT : Cifre e tempi, ancora brutte notizie per lo stipendio di Ata e docenti: le news Per l’Anief è l’ennesima brutta no… - ThManfredi : RT @agoldsteinITA: @B_Muscatello @VeroDeRomanis @gianlucac1 @ThManfredi @LBaggiani @carloalberto Sono tempi grami x chi crede ancora nelle… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Doveva essere febbraio, poi marzo ed infine aprile, ma con i cedolini dellodi aprile per il personale della #Scuola gia' disponibili, nessun accenno ad #aumenti dio arretrati. Nonostante il nuovo contratto nel comparto scuola sia ormai definitivo VIDEO, i soldi in più nelle tasche dei lavoratorinon sono arrivati: nessuna elargizione dell’aumento previsto e nemmeno dellearretrate spettanti ai lavoratori per il periodo di decorrenza del #contratto, cioè dal 1° gennaio 2016. Con un recente comunicato l’Anief parla di nuova cattiva notizia per gli oltre un milione di lavoratori che attendevano buone nuove sui cedolini. Perché i ritardi? Innanzi tutto, se un giorno i tanto agognati arretrati arriveranno, saranno con un cedolino ad emissione speciale, cioè non saranno accorpati alla busta paga mensile dei lavoratori. Quelli che il sindacato ...