Ciampino | tenta di sgozzare la moglie e poi si suicida

Ciampino - tenta uxoricidio e si suicida : 12.09 Un uomo di 42 anni ha tentato di sgozzare la moglie e poi si è suicidato lanciandosi dall'appartamento al terzo piano. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era già morto. Il fatto è avvenuto a Ciampino, alle porte di Roma. La donna, 37 anni, è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Sulla vicenda ha avviato le indagini la Polizia del commissariato di Marino. Secondo una prima ricostruzione tutto è avvenuto al culmine di una lite ...