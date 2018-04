Chievo | Maran a un passo dall' esonero | squadra a D' Anna

Chievo - esonerato Maran : al suo posto ecco D'Anna : Fatale al tecnico trentino la pesante sconfitta di ieri in casa della Roma

Serie A Chievo - Maran : «Il rigore sbagliato ha influito...» : ROMA - Il Chievo incassa una sconfitta pesante nella tana della Roma. Così Rolando Maran : 'Siamo partiti molto bene colpendo l'incrocio dei pali. Quando vai sotto al primo tiro in porta non è mail ...

Serie A Chievo - Maran : «Che sfortuna. L'Inter è stata dominata» : VERONA - Rolando Maran , l'allenatore del Chievo , è deluso per la sconfitta contro L'Inter. "Questa è una partita dove meritavamo di far punti, assolutamente, L'Inter ci ha impensierito davvero poco. ...

Serie A Chievo - Maran : «Meritavamo di fare punti contro l'Inter» : VERONA - Sul volto di Rolando Maran , l'allenatore Chievo , si legge scritto la parola delusione: "Questa è una partita dove meritavamo di far punti, assolutamente, l'Inter ci ha impensierito davvero ...

Serie A Chievo - Maran : «Inter? Dovremo dare il 101%» : VERONA - "Sarei voluto arrivare a questa partita con qualche punto in più" . Il tecnico del Chievo , Maran si prepara così al prossimo match, contro l' Inter : "Sicuramente è una gara difficile. ...

Serie A Chievo - Maran : «Spal? Gli scontri diretti contano di più» : VERONA - "Spal? Arrivano da sette risultati positivi, dopo i pareggi con Torino e Sassuolo e un'impresa sfiorata al San Paolo" . Così il tecnico del Chievo , Rolando Maran , prima dell'incontro con i ...

Serie A Chievo - Maran : «Torino? Pronti a fare una grande gara» : VERONA - La panchina di Rolando Maran traballa. La sfida tra Chievo e Torino sa di prova del nove per l'allenatore. Così il tecnico in conferenza stampa: "La sconfitta con il Napoli brucia ancora, ma ...

Chievo : confermata la fiducia a Maran : fiducia confermata a Rolando Maran, almeno per il momento . Come riporta Sky Sport , oggi c'è stata una riunione importante in casa Chievo , durante la quale si è deciso di proseguire con l'attuale allenatore, finito in discussione per il 15esimo posto in classifica occupato ...