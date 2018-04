Chiarezza sui conti del ponte

Spese militari - Crippa (M5s) : “Non ho espresso pareri sui droni. Possono essere risorse utili - ma serve Chiarezza sui soldi” : I droni ad uso militare e civile Possono essere una “risorsa utile” in vari settori, ma i programmi “non devono essere approssimativi, devono riportare coperture economiche sufficienti, devono dare garanzia di trasparenza nei contratti e non comportare inutili sprechi di risorse“. A scriverlo è Davide Crippa, deputato M5s, relatore in commissione speciale alla Camera di un decreto del ministero della Difesa del governo ...

Google obbliga gli sviluppatori a fare Chiarezza sui crash report pena la rimozione delle app dal Play Store : Google sta inviando tramite e-mail una comunicazione in cui avverte gli sviluppatori di un cambiamento di rotta nelle proprie politiche di privacy. La questione riguarda i crash report, faccenda che d'ora in poi dovrà essere più chiara per gli utenti. Gli sviluppatori sono invitati a far chiarezza entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione pena l'esclusione dal Play Store. L'articolo Google obbliga gli sviluppatori a fare chiarezza sui ...

'Non abbiamo ottenuto Chiarezza da Trump sui dazi' - Ue - : Bruxelles, 10 mar. , askanews, L'Unione europea non ha ottenuto 'chiarezza immediata' dagli Stati Uniti in merito alla sua richiesta di esenzione dai dazi imposti da Donald Trump su acciaio e ...

Nuovi concerti di Ligabue nel 2018 per l’album Made In Italy? Il videomessaggio del rocker fa Chiarezza sui rumors : Diversi mesi dopo la conclusione del Made in Italy Tour, si sono diffusi rumors su presunti Nuovi concerti di Ligabue nel 2018, ma si tratta di indiscrezioni senza fondamento. Il rocker di Correggio è reduce da due anni molto intensi, dedicati interamente al progetto Made in Italy dal cui concept album è nato non solo un tour nei palazzetti ma anche un film dall'omonimo titolo con protagonisti Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, che ha ottenuto ...