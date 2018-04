Chi sono i parlamentari italiani con doppi incarichi e incompatibilità

4 Mamme - Flavio MontrucChio a TvBlog : "Sarò un infiltrato in mezzo alle mamme e ai papà. Georgia Luzi? Raramente - mi sono trovato così bene" (Video) : Flavio Montrucchio è il conduttore di 4 mamme, il docu-reality che tornerà in onda su Fox Life, con la seconda stagione, a partire dal prossimo 2 maggio, in prima serata. Insieme all'attore e conduttore torinese, ci saranno anche Georgia Luzi e la tata Roberta Cavallo.TvBlog ha incontrato e intervistato Flavio Montrucchio proprio in occasione della partenza della seconda stagione di 4 mamme. Con queste prime dichiarazioni, Montrucchio ha ...

4 Mamme - Flavio MontrucChio a Blogo : "Sarò un infiltrato in mezzo alle mamme e ai papà. Georgia Luzi? Raramente - mi sono trovato così bene" (Video) : Flavio Montrucchio è il conduttore di 4 mamme, il docu-reality che tornerà in onda su Fox Life, con la seconda stagione, a partire dal prossimo 2 maggio, in prima serata. Insieme all'attore e conduttore torinese, ci saranno anche Georgia Luzi e la tata Roberta Cavallo.TvBlog ha incontrato e intervistato Flavio Montrucchio proprio in occasione della partenza della seconda stagione di 4 mamme. Con queste prime dichiarazioni, Montrucchio ha ...

La Chiatti e la lite Parisi-Ventura : Ci sono - donnette e mezze donne : A scatenare la lite è stato un post su instagram della Parisi che ha messo nel mirino la Ventura accusandola di aver fomentato odio nei suoi confronti. Pronta le replica della Ventura: "Ma di cosa stiamo parlando? C'è un ragazzo talentuoso e soprattutto una brava persona, che ha chiesto esplicitamente alle sue fan di non insultarti, e tu invece continui a fomentare odio contro di lui? Vabbè che il mondo va al contrario, ma qui c'è una donna di ...

Marcello Veneziani : 'Vi dico Chi sono veramente i grillini' : Un Marcello Veneziani memorabile, quello che su Il Tempo smaschera il trasformismo e la smania di comandare dei grillini, che negli ultimi giorni hanno offerto la partnership di governo a tutto e a ...

Giovanni Allevi a Verissimo : dagli attacChi di panico alla depressione - 'Sono stato malissimo ' : Ai microfoni di Verissimo confida: "Mi sono sempre trovato ad essere in controtendenza con il mondo contemporaneo. Da adolescente ero sempre messo da parte, nessuno m'invitava alle feste, ma " ...

Foggia - esplosione in una ditta di fuoChi d’artificio a San Severo : “Ci sono 2 feriti” : Un’esplosione si è verificata in un laboratorio di fuochi d’artificio a San Severo, a pochi chilometri da Foggia. Secondo i siti locali, l’incidente, avvenuto attorno alle 9, ha distrutto completamente i capannoni dell’azienda. E ferito – secondo le prime notizie – almeno due persone, le cui condizioni non sono note. La fabbrica, nota anche fuori dalla Puglia per i suoi spettacoli pirotecnici, si trova nella ...

Sei feriti nello sChianto sulla rampa d'accesso dell'A1 - due sono bambini : Sei feriti nello schianto sulla rampa d'accesso dell'A1, due sono bambini Immagine di repertorio Sei feriti tra cui due bambini, uno di otto e una di un anno. È il bilancio dell'incidente stradale ...

Chi sono i super ricchi che investono per trovare l'elisir di lunga vita : I magnati finanziano progetti di ricerca e startup per allungare la vita. Da Zuckerberg a Bezos, da Page ai fondatori di eBay e Paypal

Chi sono i tre superlatitanti italiani in cima alla lista dei ricercati - con Messina Denaro - : Protagonista di un numero imprecisato di esecuzioni e tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo - rapito per costringere il padre Santino a ritrattare le rivelazioni sulla ...

Chi sono i tre superlatitanti italiani in cima alla lista dei ricercati (con Messina Denaro) : Protagonista di un numero imprecisato di esecuzioni e tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo - rapito per costringere il padre Santino a ritrattare le rivelazioni sulla strage di Capaci e poi strangolato e sciolto nell'acido dopo 779 giorni di prigionia - Matteo Messina Denaro secondo molti inquirenti non sarebbe il capo di Cosa nostra ma sicuramente continua a rivestire un ruolo di assoluto rilievo: la rivista ...

Chi sono i super ricchi che investono per trovare l’elisir di lunga vita : I più ricchi del pianeta hanno deciso. Nei prossimi anni le loro risorse dovranno essere investite per un nuovo obiettivo: vivere il più a lungo possibile. Negli ultimi decenni, la vita media della persona è aumentata quasi ovunque nel mondo, arrivando a sfiorare gli 80 anni. Secondo una recente indagine dell’Ubs Investor Watch, più della metà degli investitori facoltosi, però, si aspetta di vivere (almeno) fino a 100 anni. Già ora si ...

Simona Ventura-Heater Parisi. Il commento di Laura Chiatti : 'Ci sono donne e donnette' : ... che ha chiesto esplicitamente alle sue fan di non insultarti, e tu invece continui a fomentare odio contro di lui? Vabbè che il mondo va al contrario , ma qui c'è una donna di 59 anni che si ...

Scontro Simona Ventura-Heater Parisi su Instagram. Il commento velenoso di Laura Chiatti : «Ci sono donne e donnette» : Uno Scontro sempre più social e velenoso, quello tra Simona Ventura e Heather Parisi. Tutto è nato all'interno della giuria di Amici, per divergenze di vedute sul cantante Biondo, ma il dissidio ha preso il sopravvento sui social, con toni fuori luogo, come nel caso di Laura Chiatti, che ha appoggiato Simona Ventura. Heather Parisi aveva accusato Simona Ventura di aver fomentato odio contro di lei e contro la famiglia dopo aver diffuso una ...

Sulle diverse ipotesi di governo i sondaggi sono molto Chiari : Mentre si chiude quella che doveva essere l’ennesima “settimana decisiva” per sciogliere il nodo del futuro governo, la situazione politica sembra pian piano mostrare segni di evoluzione. Non solo per quanto riguarda gli atteggiamenti dei vari leader di partito, con gli ultimi sviluppi che sembrano archiviare definitivamente (?) la possibilità di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e la Lega di Salvini e i ...