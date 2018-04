Chi è Loredana De Nardis - la ex compagna che ha tradito Massimo Boldi : Nata il 4 luglio del 1974 a Frosinone, Loredana De Nardis, la compagna di Massimo Boldi, è un'attrice italiana. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto in occasione...

“Ma sapete cosa gli ha fatto Romina ad Al Bano?”. Loredana Lecciso al vetriolo contro la Power : “Chiedete a lei perché si è ammalato…” : Non sembra placarsi il triste teatrino tra Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. I tre, probabilmente disgustati dal clamore mediatico che si amplifica giorno dopo giorno (anche grazie ai salotti dei programmi di attualità trash) non riescono a uscire da quello che è un gioco delle parti in cui è praticamente impossibile uscirne. L’ultima uscita, solo in ordine di tempo è quella capitata a Pomeriggio 5 in cui si parla della ...

AL BANO E LOREDANA LECCISO/ Il pubblico attacca la donna e si sChiera con il cantante : LOREDANA LECCISO a Domenica Live ha raccontato i dettagli della fine della sua relazione con AlBANO Carrisi, criticando il suo intervento a Ballando con le stelle insieme a Romina Power.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 21:08:00 GMT)

Loredana Lecciso a Domenica Live : nuove diChiarazioni su Albano e Romina : Loredana Lecciso a Domenica Live: le parole sulla rottura con Albano e le frecciatine a Romina Loredana Lecciso è tornata a Domenica Live. Dopo che Albano ha annunciato la loro rottura, la showgirl pugliese sta attraversando un momento difficile. E nel salotto di Barbara d’Urso non sono mancate le frecciatine a Romina Power che, a […] L'articolo Loredana Lecciso a Domenica Live: nuove dichiarazioni su Albano e Romina proviene da ...

Albano e l’intervista su DiPiù : le diChiarazioni su Romina e Loredana Lecciso : Le dichiarazioni di Albano su DiPiù: l’infarto, Romina Power, Loredana Lecciso e molto altro Albano Carrisi è tornato a parlare della rottura con Loredana Lecciso. La seconda volta in diciotto anni di relazione. I due si sono lasciati una prima volta nel 2005, quando il cantante di Cellino San Marco era concorrente all’Isola dei Famosi. […] L'articolo Albano e l’intervista su DiPiù: le dichiarazioni su Romina e Loredana ...

Loredana Lecciso confessione choc al settimanale Chi : “Albano ha superato i limiti” : In una recente intervista la settimanale Chi, in uscita mercoledì 11 aprile 2018, Loredana Lecciso confessa: “Al Bano ha superato i limiti”. Come è noto, giorni fa il cantautore di Cellino San Marco, Al Bano, è intervenuto in collegamento telefonico, nel programma condotto da Eleonora Daniele, Storie Italiane. Al Bano e le sue dichiarazioni a Storie Italiane Il cantante pugliese ha dichiarando in diretta nazionale, alla sbigottita conduttrice, ...

L'intricata vicenda tra Al Bano - Loredana e Romina si arricChisce : 'Con Romina è finita ma non posso dimenticare che è la madre dei miei figli ma non dimentico che anche Loredana è la madre dei miei figli'. In sintesi in questo modo lo showmam di Cellino San Marco chiarisce il vortice in cui tutti e tre sono finiti da tre giorni dopo l'apparizione di lui assieme a Romina a 'Ballando con le Stelle'

Loredana Lecciso su Chi : “Con Albano è finita anche per colpa di Romina” : Perché Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati? Lo sfogo sul settimanale Chi Dopo la telefonata-scontro a Storie Italiane da Eleonora Daniele, Loredana Lecciso ha confermato la rottura con Albano sulle pagine del settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 11 aprile 2018, la showgirl pugliese si è lasciata andare ad un lungo sfogo […] L'articolo Loredana Lecciso su Chi: “Con Albano è finita anche per colpa di Romina” ...

Ora Al Bano Chiarisce : "Con Loredana è finita. È stata lei a lasciarmi" : Da ieri non si parla d'altro che della fine della storia d'amore tra Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso , ora il cantante di Cellino San Marco vuole mettere qualche puntino sulle 'i'. E così, sul ...

Al Bano a Storie Italiane : «Loredana è andata via - non per colpa di Romina». E lei Chiama in diretta : Su Leggo.it gli aggiornamenti sul triangolo che ha appassionato gli italiani negli ultimi mesi. Telefonate in diretta e tensione tra Al Bano e Loredana Lecciso a Storie Italiane, la...

Al Bano - il cantante Chiama in diretta tv e tuona : “Con Loredana è finita - non voglio nemmeno sentirla al telefono. Mettiamo la parola “fine”” : La famiglia reale di Cellino San Marco continua a tenere banco. Questa mattina il salotto mattutino di Eleonora Daniele, Storie Italiane, ha ospitato una delle “storie italiane” che più appassionano il pubblico italiano: il triangolo tra Al Bano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso. Mentre gli opinionisti si affannavano per commentare le gesta considerate ambigue dell’ex coppia nello studio di Ballando con le stelle, il cantante ha ...

LOREDANA BERTE'/ Video : "Ho sempre odiato mio padre - ci picChiava" (Che tempo che fa) : Video, LOREDANA Bertè racconta la sua vita a Che tempo che fa: un'avventura purtroppo ricca di tragedie familiari, tra liti e morti premature. (Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:06:00 GMT)