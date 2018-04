Che Tempo che Fa in diretta | Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Che Tempo che Fa in diretta - Matteo Renzi : "No alla fiducia al governo Di Maio" : [live_placement] Che Tempo che Fa, anticipazioni 29 aprile 2018 Che Tempo Che Fa si candida a diventare una nuova 'Camera' - diciamo 'cameretta' - della politica in tv. Il 'primato' di Vespa sembra vacillare di fronte agli ultimi 'colpi' sferrati da Fazio che già in campagna elettorale ha ospitato i principali leader ed esponenti della scena con Tempo ranea, ma che la settimana scorsa ha 'alzato' l'asticella con l'intervista al Presidente ...

Renzi a Che Tempo che fa : “Chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Incontro con Di Maio sì - fiducia no” : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. 7 italiani su 10 hanno votato o per Salvini o per Di Maio. Noi non possiamo con un gioco di palazzo uscire dalla porte d entrare dalla finestra. Il governo lo deve fare chi ha vinto”, ha dichiarato Matte Renzi a Che tempo che fa. “Incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a un governo Di Maio no. Anche per rispetto per chi ci guarda da casa, la gente sennò poi ...