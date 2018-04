CGIL | CISL | UIL 1 Maggio a San Costantino Albanese

Primo maggio : CGIL - Cisl e Uil scelgono piazza del Gesù : Cgil Cisl Uil scelgono piazza del Gesù a Napoli per la manifestazione del Primo maggio. Nel cuore del centro storico della città, l'iniziativa sindacale, che avrà inizio alle ore 10, punta a portare ...

La voce della Politica Documento unico dei sindacati CGIL CISL Uil sulla sicurezza : Non solo la cronaca, ma anche i dati ufficiali , ultimo rapporto Inail del dic. 2017, ci parlano di un aumento in Basilicata del numero di infortuni denunciati: + 3,38% rispetto all'anno precedente , ...

Pa : CGIL CISL e Uil - in rete da sindacati corporativi fake-news diffamatorie : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Sono metodi ingiustificabili e inqualificabili, vere e proprie falsità fatte circolare in rete, sui social network, per trarre in inganno le persone. Una modalità subdola e gravissima, irrispettosa non solo per le organizzazioni sindacali coinvolte ma soprattutto per le lavoratrici e i lavoratori”. Così Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl denunciano la presenza sul social network Facebook di ...

SINDACATI E POLITICA/ Il ponte possibile tra Lega-M5s e CGIL-Cisl-Uil : Lega e Movimento 5 Stelle potrebbero governare insieme e puntare a un taglio delle tasse che, insieme al lavoro, rappresenterebbe un ponte con i SINDACATI. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:07:00 GMT)IL CASO/ Il bollino per la parità uomo-donna sul lavoro, di A. ArtusiCONSIGLI NON RICHIESTI/ Le mosse per cercare lavoro, risparmiando tempo e denaro, di L. Brambilla

La Uil Messina riparte con Ivan Tripodi : focus su Autorità Portuale dello Stretto - le occasioni mancate e Patto con CGIL e Cisl : Si tratta di un nuovo sonoro ceffone che la città ha dovuto subire e che è da ascrivere all'incapacità della classe politica e dirigente . Ma noi non ci arrendiamo a questa decisione cervellotica che,...

Milano - Cisl primo sindacato in Atm. CGIL-Uil polemica sul sistema di voto - Usb «fantasma» anche nelle urne : Secondi, dopo la Cisl, per numero di preferenze ricevute, ma solo terzi, per numero di delegati sindacali eletti. Il paradosso, che riguarda la Uil, spicca dai risultati delle elezioni per il rinnovo ...

SINDACATI E POLITICA/ Così CGIL - Cisl e Uil possono 'svoltare' - insieme al Governo - : In un Paese profondamente mutato dal punto di vista del sentimento politico i SINDACATI possono ancora svolgere un ruolo importante.

Cementir - la cessione a Italcementi preoccupa. CGIL e Cisl : "Servono garanzie" : Preoccupazione e tanti interrogativi. Sono quelli manifestati da sindacati e lavoratori per quanto riguarda il futuro della Cementir-Sacci di Spoleto. Soprattutto dopo la cessione del gruppo all'...

Caso Oda - CGIL e Cisl : 'La prossima settimana arriveranno gli arretrati' : 'Apprendiamo con soddisfazione che, entro la prossima settimana, i lavoratori dell'ODA potranno ricevere il pagamento degli stipendi arretrati dei mesi di dicembre 2017, gennaio 2018 e la 13ma ...

SNALS-Confsal : 'Le verità di CGIL - Cisl e Uil hanno le gambe corte' : Approfondimenti VIDEO - Vaccini e scuola, che cosa fare? Parla Armando Mancini 5 settembre 2017 Alternanza scuola-lavoro, sit-in davanti all'Acerbo contro la sua 'assurda gestione' 2 febbraio 2018 ...

Un nuovo modello di contratto di lavoro. Intesa fra Confindustria e CGIL - Cisl e Uil : Nella settimana che precede le elezioni la Confindustria e i sindacati Cgil, Cisl e Uil, dopo 18 mesi di trattative, hanno firmato un nuovo modello contrattuale e di relazioni industriali. Un punto ...

SINDACATI E POLITICA/ Le novità nell'accordo raggiunto tra Confindustria - CGIL - Cisl e Uil : La trattativa tra Confindustria e Cgil-Cisl-Uil in merito all'accordo generale è volta al termine. Il 9 marzo potrebbe essere siglata l'intesa. Il commento di GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 06:07:00 GMT)GARANZIA GIOVANI/ I dati da non dimenticare nella nuova legislatura, di G. CazzolaIL CASO/ Le tutele "esagerate" contro il licenziamento in prossimità delle nozze, di C. Pozzoli