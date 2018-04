Cerca di sgozzare la moglie e poi si getta dalla finestra

Blastingnews

(Di domenica 29 aprile 2018) Forse la miccia è stata la gelosia: un uomo, dopo aver litigato violentemente con sua, hato di ucciderla ed in seguito si è buttato dal terzo piano. E' successo oggi all'alba a Ciampino, in un appartamento al terzo piano di una palazzina: durante un litigio un uomo ha accoltellato suaed hato di sgozzarla, poi si è suicidato con un volo dal balcone di casa. La donna, una 37enne siciliana, è in gravi condizioni presso il Policlinico di Tor Vergata, dove è stata trasportata con il codice rosso dopo l'accoltellamento. Il marito, il 42enne Alessandro Tolla, lavorava nel campo nelle assicurazioni, e dopo aver infierito sul corpo della consorte si èto nel vuoto, cadendo sulla tettoia di un garage sottostante: è morto per l'impatto. Tragedia all'alba Una tragedia forse scaturitagelosia quella che ha svegliato la palazzina di via Baracca 26 a Ciampino, ...