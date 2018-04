C' è tempo fino al 10 maggio per prenotare il viaggio alla scoperta della Sicilia

Governo - secondo giro di consultazioni di Fico. Mattarella pronto a dare tempo fino alla prossima settimana : Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di esplorare la possibilità di un’alleanza tra M5S e Partito democratico, dà il via al secondo giro di consultazioni. Alle 11 il presidente della Camera vede la delegazione Pd, alle 13 quella dei 5 Stelle. Poi salirà al Colle per riferire a Sergio Mattarella. pronto, secondo i quotidiani di oggi, a concedere altro tempo all’esponente pentastellato: probabilmente fino a metà della prossima ...

Caldo e sole fino al 25 aprile - poi brusca flessione verso maltempo : Roma - Il robusto e Caldo anticiclone, responsabile della parentesi estiva degli ultimi giorni, continuerà a essere protagonista almeno sino a metà settimana. I più fortunati potranno così godersi un ponte del 25 aprile (dettagli qui) ancora in prevalenza soleggiato e Caldo su gran parte dello Stivale. Il sole rimarrà infatti protagonista sino alla Festa della Liberazione con temperature massime ancora diffusamente oltre ...

Canone Rai - c'è tempo fino al 30 aprile per l'esenzione over 75 : LIMITE REDDITUALE " Per l'esenzione relativa all'anno 2018 il limite reddituale è stato elevato a 8mila euro, come previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con ...

M5s e Pd - contratto per un governo : Fico ha tempo fino a giovedì - ira di Salvini : Alle 17 il presidente della Camera Roberto Fico è salito al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato che gli ha conferito un mandato esplorativo per dare avvio al terzo giro di consultazioni. Mattarella ha...

Canone Rai - per l'esenzione over 75 c'è tempo fino al 30 aprile : Scade il 30 aprile il termine per presentare la domanda per l'esenzione annuale del Canone RAI per chi ha compiuto i 75 anni."Per ottenere l'esenzione annuale - ricorda Primo Mastrantoni, segretario Aduc - il 75esimo anno di età dev'essere compiuto entro il 31 gennaio di quest'anno. Per ottenere l'esenzione dal secondo semestre -in caso di pagamenti semestrali- il 75esimo anno di età deve risultare compiuto entro il 31 luglio di ...

Meteo : caldo record in Italia fino al 25 aprile - poi violenti temporali : fino a 28°C a Bolzano, 27 a Firenze, 26 a Milano. Un estate anticipata che tuttavia si interromperà dopo il giorno della Liberazione, con l’arrivo di aria fresca che investirà prima i rilievi alpini, quindi la Pianura Padana, creando tempo instabile e temporali.Continua a leggere

Allerta Meteo al Sud per i forti temporali pomeridiani di oggi. Caldo estivo al Nord fino a +28°C in pianura Padana : 1/19 ...

Meteo - piove sabbia del Sahara fino a domani - poi ancora temporali. Ma da giovedì si cambia : Cielo grigio e, a sprazzi, pioggia di sabbia su Roma e su resto dell'Italia centromeridionale: una domenica 'velata' e a tratti bagnati con condizioni che si protrarrano fino a domani sera con le ...

Maltempo : Verona - temperature sotto la media - riscaldamento acceso fino al 21 aprile : Verona, 13 apr. (AdnKronos) - Impianti di riscaldamento accesi fino al 21 aprile. E’ stata infatti firmata oggi dal Sindaco Federico Sboarina l’ordinanza che proroga l’accensione degli impianti fino a sabato prossimo. Il provvedimento tiene conto del fatto che le condizioni meteorologiche previste n

Maltempo Verona : temperature sotto la media - riscaldamenti accesi fino al 21 aprile : Il Sindaco di Verona Federico Sboarina ha firmato oggi l’ordinanza che proroga l’accensione degli impianti di riscaldamento fino a sabato prossimo, 21 aprile. Il provvedimento tiene conto del fatto che le condizioni meteo previste nei prossimi giorni in Veneto saranno caratterizzate da temperature al di sotto della media. L’utilizzo degli impianti è consentito per un massimo di 7 ore giornaliere, distribuite fra le 5 e le ...