C' è Inter-Juve | sospesi i lavori del Consiglio

Prova di forza Juve : beffata l'Inter nel finale! - Calcio - : Domenica 29 Aprile 2018, Partita per gli amanti dello sport, del Calcio e sopratutto per chi ha voglia di Provare emozioni forti. Una delle partite che negli anni passati risultava essere tra le più attese e ora sappiamo perchè: dopo tanto, le due ...

PAGELLE/ Inter-Juventus (2-3) : Higuain da 8 - Cuadrado c’è. Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : PAGELLE Inter Juventus (2-3): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 09:52:00 GMT)

VIDEO/ Inter-Juventus - 2-3 - - Pjanic : 'Io espulso?'. Highlights e gol della partita - Serie A 35giornata - : VIDEO Inter Juventus , 2-3, : Highlights e gol della partita di Serie A che si è conclusa con la rocambolesca vittoria della squadra di Allegri.

Moviola Inter-Juventus : Orsato è un disastro : ROMA - Orsato disastroso, prestazione assolutamente non all'altezza di un match di così alto profilo. Condiziona la partita con il rosso a Vecino , sbagliato, e con il secondo giallo non mostrato per ...

Lo sfogo di Allegri dopo Inter-Juve : lo scudetto si vince con gli schemi o con i campioni? : Una splendida novità, quasi rivoluzionaria, primo atto di uno sport, il calcio, che deve a tutti i costi rinnovarsi per non rischiare il peggio. Grazie alla Juventus e al Napoli il movimento potrà ...

La Juve vede il baratro ma in due minuti manda l'Inter all'inferno : Milano - La Signora non muore mai. Vince un derby d'Italia negli ultimi cinque minuti che verrà consegnato alla storia tra i più emozionanti e incredibili. Uno spettacolo adrenalinico tra rimonte e ...

Video Gol Inter-Juventus 2-3 : Highlights e Tabellino Serie A 28-04-2018 : Risultato Finale Inter-Juventus 2-3: Cronaca e Video Gol Douglas Costa, Icardi, autorete Barzagli, Cuadrado, Higuain e Highlights Partita 34° Giornata Serie A 28 Aprile 2018. Il derby d’Italia è sempre una partita a sè. Ricca di fascino, emozioni, grandi giocatori. Anche quest’anno ha avuto da offrire un grande spettacolo, con notevoli interpreti e lo spettacolo di ottantamila persone sugli spalti. La partita inizia nel ...

Higuain nel finale dà la gioia alla Juventus - Inter battuta in rimonta 3-2 : I bianconeri, pur giocando in 11 contro 10 gran parte della partita, rischiano il ko. Sorpasso negato al Napoli

Inter-Juventus 2-3 - le pagelle Perisic tosto - Cuadrado totale La partita|Sfottò sugli spalti : Una vita in 10 contro 11 e a lungo non si vede, ma Spalletti condanna l'Inter togliendo Icardi. Allegri trova un biglietto per l’inferno andata/ritorno. La lotta scudetto continua

Inter-Juventus 2-3 - le pagelle : Icardi eroico - ecco chi è il peggiore Video : E' terminato poco fa l'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato tra #Inter e #Juventus con la vittoria dei bianconeri per 3-2 in un match che lascera' molti strascichi polemici. Le reti di Douglas Costa nel primo tempo al 13', nella ripresa arrivano le reti di Icardi al 52' e l'autorete di Barzagli al 65' a ribaltare il risultato, ma la Juve non molla e in novanta secondi recupera grazie ai gol di Cuadrado e Higuain all'87' e ...

Juve infinita - incredibile rimonta in casa dell'Inter : I bianconeri, sotto fino all'87', battono l'Inter , in dieci dal 18', e conquistano una vittoria pesantissima in chiave scudetto. I punti di vantaggio sul Napoli ora sono di nuovo quattro Due minuti ...

Video/ Inter-Juventus - 2-3 - : highlights e gol della partita - Serie A 35giornata - : Video Inter Juventus , 2-3, : highlights e gol della partita di Serie A che si è conclusa con la rocambolesca vittoria della squadra di Allegri.

Serie A : Inter-Juventus 2-3 - per i bianconeri una rimonta da scudetto : I nerazzurri, in 10 dal 18', vanno sotto 1-0 e risalgono fino al 2-1: tra l'87' e l'89' arrivano l'autorete di Skriniar e il decisivo gol di Higuain

Gol - Var e rimonte : Inter-Juve 2-3 : Partita pazza, incredibile, a San Siro . Una girandola di emozioni. Uno spot per il calcio. Nel big match della 35esima giornata, la Juventus sbanca il Meazza e conquista tre punti fondamentali per lo ...