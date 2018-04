Caso Alfie Evans | la mia risposta alle vostre critiche

ALFIE EVANS È MORTO - ANNUNCIO DEI GENITORI SU FACEBOOK/ Bambin Gesù : “Caso deve far riflettere” : ALFIE EVANS è MORTO, l’ANNUNCIO dei GENITORI del piccolo su FACEBOOK: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:42:00 GMT)

“Il nostro Alfie”. Il triste annuncio dei genitori. Il bimbo afflitto da una grave malattia degenerativa era stato al centro di un Caso internazionale : Solo pochi giorni fa i giudici della Corte d’Appello di Londra avevano respinto il ricorso in Aula di Tom e Kate Evans, i genitori di Alfie, per portare il bimbo in Italia. Viste le sue condizioni, scrivevano dicono in sostanza i giudici, il suo trasferimento è inutile. E così è stato. Il piccolo Alfie è morto. L’annuncio è arrivato Sui social questa notte. “Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I ...

È morto Alfie Evans - il bambino britannico di 23 mesi con una malattia neurodegenerativa al centro di un Caso internazionale negli scorsi giorni : È morto Alfie Evans, il bambino britannico di 23 mesi con una grave malattia neurodegenerativa di cui si era parlato molto negli ultimi giorni per l’opposizione dei genitori alla sospensione del supporto vitale disposta dall’ospedale in cui era ricoverato. Lo hanno annunciato i genitori su Facebook. Interessandosi al caso, nei giorni scorsi l’Italia aveva concesso la cittadinanza al bambino, offrendo ai genitori di trasferirlo per prolungarne le ...

Il Patriarca Moraglia : "Sul Caso Alfie l'Europa ci ha deluso ancora" : E questo bambino, anche grazie ai media, è diventato davvero 'figlio nostro' e 'figlio del mondo', continua il vescovo. Quindi la critica alle istituzioni europee: 'La vicenda è molto triste perché ...

Aggiornamenti sul Caso Alfie Evans : i genitori aspettano la decisione dei medici - frenano la protesta : Tom Evans, il padre del piccolo Alfie, colpito da una grave patologia neurodegenerativa, rivelatosi in grado di continuare a respirare a ormai oltre 3 giorni dal distacco dalla ventilazione assistita, ha chiesto uno stop alle proteste fuori dall’ospedale Alder Hey di Liverpool, dopo aver parlato con i medici e avviato un dialogo limitato alla possibilità di riportare il bimbo a casa. Tom ha scritto un post su Facebook per ringraziare i ...

Alfie Evans : “E’ un Caso tragico ma l’UE non è competente” : Quello di Alfie Evans “è un caso tragico che non lascia nessuno indifferente“, ma “non c’è nessuna legge dell’Ue che possa essere invocata” per consentire il trasferimento in Italia: lo ha dichiarato Christian Wigand, portavoce della Commissione. “E’ una questione di sanità che è una competenza nazionale“. La Commissione “spera che tra le parti coinvolte possa essere trovato un modo ...

Minacce ai medici del Caso Alfie : "Insulti e offese - siamo tutti scioccati" : La polizia britannica indagherà sulle minace online contro i medici dell’ospedale Alder Hey Children's di Liverpool dove è ricoverato Alfie Evans, il...

Aggiornamento sul Caso Alfie Evans : i genitori trattano con i medici per portarlo a casa : A seguito del “no” di ieri della Corte d’Appello di Londra a un trasferimento in Italia, i genitori di Alfie Evans incontreranno oggi i medici responsabile dell’Alder Hey Hospital di Liverpool per discutere del ritorno del bimbo a casa: lo ha reso noto il padre Tom, secondo cui il piccolo continua a respirare, nel terzo giorno di distacco dalla ventilazione assistita permanente, “senza deterioramento” delle ...

Gb - Caso Alfie : piccolo tornato a ricevere nutrimento assistito dopo 36 ore : Gb, caso Alfie: piccolo tornato a ricevere nutrimento assistito dopo 36 ore Intanto i genitori hanno annunciato un nuovo ricorso per il trasferimento in Italia. Il padre fa sapere che il bimbo “continua a lottare” e ora respira bene malgrado il distacco dalla ventilazione assistita Continua a leggere

Aggiornamenti sul Caso Alfie Evans : ripristinato il nutrimento dopo 36 ore : Alfie Evans, il bimbo di 23 mesi affetto da una grave malattia, è tornato a ricevere nutrimento assistito nell’ospedale Alder Hey di Liverpool, dopo aver resistito senza “per 36 ore“, contro le previsioni dei medici, dopo il distacco della ventilazione meccanica. “Alfie – ha dichiarato il padre – resiste ancora bene come può. Sta lottando e continua a non soffrire, non ha apnee né dà segno di provare ...

Eutanasia - gli aggiornamenti sul Caso Alfie Evans : nuovo ricorso - ma “senza nutrizione non resisterà a lungo” : Di fronte all’ospedale Alder Hey di Liverpool si è radunata una folla di persone a sostegno del piccolo Alfie Evans, che ha superato la seconda notte nonostante il distacco dalle macchine ‘salvavita’ deciso da giudici e medici britannici contro il volere dei genitori. In giornata è in programma un nuovo ricorso contro la decisione del giudice dell’Alta Corte di non consentire il trasferimento del bimbo in un ospedale in ...

Gb - Caso Alfie : nuovo ricorso dei genitori sul trasferimento in Italia : Il padre fa sapere che il bimbo "continua a lottare" e ora respira bene malgrado il distacco dalla ventilazione assistita

Caso Alfie Evans : ricorso dei genitori dopo il divieto di trasferimento in Italia : I genitori di Alfie Evans hanno annunciato un ricorso in appello contro la sentenza dell’Alta corte che vieta loro di portare in Italia il bimbo gravemente malato per tentare ulteriori cure. Lunedì il tribunale ha stabilito che l’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool poteva interrompere le cure al bimbo di 23 mesi, che si trova in condizioni disperate. I genitori, Tom Evans e Kate James, vogliono invece trasferire Alfie al ...

Eutanasia - Caso Alfie Evans : il parere dell’esperta del Besta : “In tanti anni di carriera in ospedale non mi è mai capitato di vedere 30 poliziotti davanti alla stanza di un bimbo di 23 mesi, credo non sia capitato a nessuno in Europa. E’ una vicenda clinica complicata quella di Alfie Evans, come dimostrano gli sviluppi delle ultime ore. Un’unica certezza: l’alleanza terapeutica tra la famiglia di un bambino grave e i medici si è rotta. Prima di tutti i problemi diagnostici e ...