Carolyn Smith si è sentita male a Ballando con le Stelle | Belli l’ha salvata

Ballando - Carolyn Smith : "In pausa pubblicità sono stata male - Belli mi ha salvata" : E' una guerriera Carolyn Smith. Nella puntata di "Ballando con le Stelle" andata in onda ieri sera, la ballerina e giurata si è mostrata di nuovo in tv senza...

Carolyn Smith : Perdo i capelli a ciocche ma non mi nascondo : Non molla Carolyn Smith e continua a combattere la sua lotta contro il tumore al seno con la forza di sempre, quellache vuole trasmettere a tutte le donne che stanno affrontando il suo stesso dramma.L'ultimo grande atto di coraggio il cambio di look. Per via della chemio, la coreografa e presidente di giuria di "Ballandocon le stelle" si è rasata i capelli e si mostra con orgoglio. "Perdo i capelli a ciocche - ha rivelato al settimanale Oggi ...

Carolyn Smith dà i voti ai concorrenti di Ballando con le Stelle : Ballando con le Stelle: Carolyn Smith esprime i suoi giudizi sui concorrenti Dopo 5 puntate andate in onda della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle pare che la giurata Carolyn Smith si sia fatta le idee ben chiare sui ballerini vip. Per questa ragione, qualche ora fa su instagram, ha voluto esprimere i suoi giudizi, dando loro anche i voti. Cosa ha detto? La donna, con estrema sincerità, ha asserito che l’attore Massimiliano ...

Carolyn Smith - contro il cancro ‘mio marito Tino è la mia ancora’ : Nella lotta al cancro al seno, che è tornato più prepotente che mai, accanto a Carolyn Smith non c’è solo Poson Ivy (ovvero la macchina per la chemioterapia) ma anche un uomo importante che le fa forza nei momenti più difficili, il marito Tino Michielotto. “Tino e io siamo come cane e gatto, in tanti dicono che sembriamo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, perché siamo sempre li a battibeccare e a discutere su tutto. Tino, però, è la mia ...

Carolyn Smith : “Il cancro è tornato. Ho perso molti amici e allievi parlandone : ma bisogna farlo - per dire che si può guarire” : Carolyn Smith è una donna tosta e da due anni combatte con forza una battaglia contro il cancro al seno. “Il tumore è lo stesso dell’altra volta, un po’ più a sinistra e un po’ più in alto, ma è proprio lui. Nonostante abbia fatto la mastectomia al seno sinistro qualche cellula è sfuggita, ma questa volta io e Ivy le uccidiamo tutte!“, ha raccontato la presidente di giuria di Ballando con le Stelle al settimanale ...

Carolyn Smith : "Il tumore è tornato - ma non trattatemi da malata. Ho perso molti amici - forse pensavano fossi contagiosa" : Carolyn Smith, presidente di giuria di Ballando con le stelle, ha affidato al settimanale Chi il racconto della sua nuova battaglia contro quello che lei ha battezzato "l'intruso". Un intruso che è tornato a farle visita per la seconda volta in un paio d'anni: il cancro al seno.Il tumore è lo stesso dell'altra volta, un po' più a sinistra e un po' più in alto, ma è proprio lui. Nonostante abbia fatto la ...