Carolyn Smith | malore a Ballando con le Stelle Salvata da Paolo Belli «Il tumore non è

Ballando con le stelle - Carolyn Smith : “Sono stata male durante la puntata - Paolo Belli mi ha salvato” : In un video sul suo profilo Instagram la coreografa Carolyn Smith ha raccontato di non essersi sentita bene durante la puntata di sabato 28 aprile. E ha ringraziato Paolo Belli, definendolo come un “fratello”. “Con un sguardo da lontano ha capito che stavo male ieri sera, durante una pausa pubblicitaria. Una forte onda di nausea e abbassamento di pressione. Mi ha salvato, dandomi subito qualcosa da mangiare perché il bar era ...

Carolyn Smith : Perdo i capelli a ciocche ma non mi nascondo : Non molla Carolyn Smith e continua a combattere la sua lotta contro il tumore al seno con la forza di sempre, quellache vuole trasmettere a tutte le donne che stanno affrontando il suo stesso dramma.L'ultimo grande atto di coraggio il cambio di look. Per via della chemio, la coreografa e presidente di giuria di "Ballandocon le stelle" si è rasata i capelli e si mostra con orgoglio. "Perdo i capelli a ciocche - ha rivelato al settimanale Oggi ...

Carolyn Smith dà i voti ai concorrenti di Ballando con le Stelle : Ballando con le Stelle: Carolyn Smith esprime i suoi giudizi sui concorrenti Dopo 5 puntate andate in onda della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle pare che la giurata Carolyn Smith si sia fatta le idee ben chiare sui ballerini vip. Per questa ragione, qualche ora fa su instagram, ha voluto esprimere i suoi giudizi, dando loro anche i voti. Cosa ha detto? La donna, con estrema sincerità, ha asserito che l’attore Massimiliano ...

Carolyn Smith - contro il cancro ‘mio marito Tino è la mia ancora’ : Nella lotta al cancro al seno, che è tornato più prepotente che mai, accanto a Carolyn Smith non c’è solo Poson Ivy (ovvero la macchina per la chemioterapia) ma anche un uomo importante che le fa forza nei momenti più difficili, il marito Tino Michielotto. “Tino e io siamo come cane e gatto, in tanti dicono che sembriamo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, perché siamo sempre li a battibeccare e a discutere su tutto. Tino, però, è la mia ...

