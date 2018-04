Caro Presidente Zingaretti | ribaltiamo questo stato di cose nel Pd

Caro Presidente Fico - il regolamento del tuo gruppo parlamentare viola la Costituzione : non puoi far finta di nulla : Non è ammissibile che una regola stabilita da un gruppo parlamentare violi le norme costituzionali. E chi presiede e rappresenta un ramo del parlamento non può far finta di nulla, anche se si tratta del proprio gruppo.Per queste ragioni, da deputato di +Europa ho scritto una lettera al Presidente della Camera Roberto Fico per chiedergli di intervenire a tutela delle funzioni e delle prerogative parlamentari messe in discussione ...

Carolyn Smith/ Nadia Toffa - "oscurata" dalla presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle : Carolyn Smith presiede la giuria di Ballando con le Stelle. Nella scorsa settimana insieme ad Anastacia tira fuori tutto il coraggio e la positività nella lotta contro il cancro.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:15:00 GMT)

Silvio Berlusconi - il retroscena proibito : 'Caro Presidente - vaff***' - chi lo insulta in faccia dentro Forza Italia : Mattinata ad altissima tensione a Palazzo Grazioli. Tra i mille retroscena sul vertice tra Silvio Berlusconi e Forza Italia , il più succoso , e violento, è quello del Fatto quotidiano , che senza ...

Prima l'investitura del M5S - poi il veto. FracCaro Presidente per una notte : ROMA. E' stato presidente per una notte. Il M5S aveva scelto Riccardo Fraccaro come presidente della Camera. A metà mattina l'intervento del candidato premier Di Maio all'assemblea del M5S: «Abbiamo ...

M5s - FracCaro : “Io presidente Camera? Non so nulla”. Toninelli : “Tutti i partiti si parlano - saprete i nomi per tempo” : C’è chi si nasconde, come Riccardo Fraccaro, già evocato nel totonomi per succedere a Laura Boldrini come presidente della Camera, nel nome di un’intesa Lega-M5s sulle Camere: “Non so nulla, non c’è nessun nome, né alcun patto”. E chi, come Roberto Fico, si rifugia in un bar per evitare le domande e taglia corto di fronte ai cronisti che gli ricordano la sua contrarietà ad alleanze con il partito di Matteo Salvini: ...

M5s - FracCaro : “Io presidente Camera? Non so nulla”. E Fico si rifugia in taxi : “Dicevo ‘mai con la Lega’? Fate teatro…” : C’è chi si nasconde, come Riccardo Fraccaro, già evocato nel totonomi per succedere a Laura Boldrini come presidente della Camera, nel nome di un’intesa Lega-M5s sulle Camere: “Non so nulla, non c’è nessun nome, né alcun patto”. E chi, come Roberto Fico, si rifugia in un bar per evitare le domande e taglia corto di fronte ai cronisti che gli ricordano la sua contrarietà ad alleanze con il partito di Matteo Salvini: ...

Caro Presidente l'Italia azzurra merita rispetto : Ci risiamo con l'alzata di scudi della marginale ma potente casta che ha in odio il centrodestra, ritenuto culturalmente e antropologicamente inferiore e quindi indegno di guidare il Paese a prescindere dai risultati elettorali. Fino a ieri tutto ciò si chiamava antiberlusconismo, da domenica si aggiunge l'antisalvinismo, avendo il leader leghista ottenuto la maggioranza della coalizione.Stando a quanto trapela dalle stanze del ...