Caro amico | se non dormi non è per i pensieri | ma è per la primavera

Il decano don Renzo BosCarol srive una lettera aperta sul caso del Centro Islamico : Tenere conto della tradizione musulmana multisecolare che non ama distinguere religioni, tradizioni, cultura, vita sociale e politica, è decisivo; così come non è utile incoraggiare forme di ...

“Mi hanno impedito di salutare Fabrizio Frizzi” : l’amarezza del Caro attore. E così - dopo quello sfregio in pubblico - ai funerali del suo amico - racconta tutto : Ai funerali di Fabrizio Frizzi, stroncato a 60 anni da un’emorragia cerebrale, c’erano Simona Ventura, Mara Venier, Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli, Luca Giurato, Max Biaggi, Paola Saluzzi, Raffaella Carrà, Alba Parietti. Ancora, non hanno mancato di dare un ultimo saluto al conduttore gentile anche Massimo Ranieri, Paola Cortellesi, Eleonora Daniele, Cristina Chiabotto, Gigi D’Alessio, Vincenzo Salemme, ...

La Rai ricorda Fabrizio Frizzi : "Se ne va un pezzo di noi - un Caro amico" : "Con Fabrizio se ne va un pezzo di noi, della nostra storia, del nostro quotidiano". In una nota, Rai commenta la notizia della morte di Fabrizio Frizzi, ad appena 60 anni, in seguito ad emorragia cerebrale."Non scompare solo un grande artista e uomo di spettacolo, con Fabrizio se ne va un caro amico, una persona che ci ha insegnato l'amore per il lavoro e per l'essere squadra, sempre attento e rispettoso verso il pubblico - continua la nota -. ...

'Ciao amico Caro - eri un trascinatore' : MOENA. Una folla straripante ha dato l'addio oggi pomeriggio, 13 marzo, a Michele Defrancesco, il 21enne morto giovedì scorso a San Vigilio di Marebbe dove si trovava per lavoro. "Eri pieno di ...