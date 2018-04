huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Calls me Giorgio', il mito italiano della musica elettronica Usa: 'Ho iniziato con Donna Summer, che emozione l'Oscar'… - Iosonolagomma : RT @HuffPostItalia: 'Calls me Giorgio', il mito italiano della musica elettronica Usa: 'Ho iniziato con Donna Summer, che emozione l'Oscar'… - HuffPostItalia : 'Calls me Giorgio', il mito italiano della musica elettronica Usa: 'Ho iniziato con Donna Summer, che emozione l'Os… - civrodz : RT @Andrea_DuBois: 'My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me - Giorgio' *Se prende esa mierda bien prendida* -

(Di domenica 29 aprile 2018) Los Angeles - "My name is Giovanni, but everybodyme". Si sente il suono dei Daft Punk ma il tocco è solo il suo: quello diMoroder, il. È una notte americana: Downtown Los Angeles sta aspettando di festeggiare il re dei synteteyser, considerato uno dei più innovativi e influenti musicisti nel campodisco e.È l'inventore del clic, e ha collaborato durante la sua carriera con tantissimi artisti internazionali: Barbra Streisand, Britney Spears, Chaka Khan, Donna Summer, Janet Jackson, Nina Hage, Sparks, Bob Dylan e i Daft Punk. Per citarne alcuni.Ha scritto le colonne sonore di quei film che, come si dice, hanno fatto la storia: American Gigolo', Flashdance, Scarface di Brian De Palma, The never - ending story, Top Gun, over the topo, bastardi senza Gloria di Quentin ...