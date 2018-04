Calenda | ' Tra M5s-Pd diversità forti | no a ruota di scorta' E sul Def | ' Crescita

Calenda : serve governo istituzionale aperto a tutti partiti. Tra M5s e Pd diversità fortissima : Il ministro dello Svilippo economico invita il Pd a "non farsi spaccare dal tatticismo dei 5 Stelle". E su Renzi dice: "non ritirerà le dimissioni, ha il senso dell'onore. Ci ho litigato molto, ma è stato il migliore Presidente del Consiglio che l'Italia ha avuto"

Governo - Toninelli a base M5s : “Dialogo? Strategia dichiarata”. Il No di Calenda (Pd) : “Programma sarebbe di Grillo e Caseleggio” : Il giorno delle nuove consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico, si aprono con le dichiarazioni di Danilo Toninelli all’ingresso di Montecitorio. La base M5S rumoreggia contro un accordo con il PD? “Non sono d’accordo. Stiamo facendo esattamente quello che diciamo da prima della campagna elettorale: cioè un appello a tutte le forze politiche nel caso in cui non avessimo avuto il 51%. Il contratto – ...

Governo : Calenda - tra Pd e M5S distanza siderale : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Se il Pd facesse un alleanza con il M5S farebbe malissimo. Tra noi e il M5S c’è una distanza siderale, bisogna avere un minimo comune denominatore”. Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda a Circo Massimo, su Radio Capital, ribadendo di essere pronto a lasciare il Pd in caso di intesa con i grillini. Per Calenda serve un “esecutivo di transizione che metta le cose a ...

Calenda : "Governo di transizione con tutti" : Nella settimana in cui il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, dovrebbe sciogliere i dubbi e concedere un mandato esplorativo per la formazione del nuovo governo, i partiti proseguono sulla via dei ...

Pd - Boccia : “Governo di transizione con noi - M5s e Lega? Impossibile. Da Calenda banalità politica” : “Il modello del governo di tutti è una banalità politica. Se fosse così semplice, si sarebbe già fatto. Per come stanno le cose oggi, l’ipotesi di Calenda di un governo che vede insieme Pd-Lega-M5s non ha alcuna attinenza con la realtà”. Sono le parole del deputato Pd, Francesco Boccia, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito dell’intervista rilasciata oggi a Repubblica dal ministro dello ...

La "strada" idea di Calenda si infrange sul muro renziano : "Pd all'opposizione" (anche se non c'è una maggioranza) : All'opposizione, anche se non esiste una maggioranza. La posizione del Pd, antinomica per definizione, è destinata a rimanere cristallizzata ancora per qualche giorno, sintetizzata per l'ennesima volta dal presidente dem Matteo Orfini: "A noi spetta il posto che abbiamo detto di voler occupare dall'inizio: opposizione responsabile e propositiva". Tra qualche giorno, verosimilmente a metà settimana, il presidente Mattarella ...

Pd - Carlo Calenda faccia di bronzo : 'Governo di transizione insieme a Lega e M5s' - ma un mese fa... : Presa la tessera del Pd, il ministro uscente Carlo Calenda ha già cominciato a ragionare come metà dei dem: al governo a tutti i costi, anche se i partiti e le coalizioni che hanno vinto le elezioni ...

