Calenda | serve governo istituzionale aperto a tutti partiti Tra M5s e Pd diversità

Calenda : passo indietro di tutti - serve un governo istituzionale : Roma, 28 apr. , askanews, Facciamo tutti un passo indietro e diamo all'Italia un governo 'istituzionale' che affronti 'i problemi veri'. A rilanciare la proposta, dai microfoni di Rainews24, è il ...

Calenda al FoglioTech : 'Non è questione di 'responsabilità' - ma serve un'idea di paese' : QUI la diretta streaming del Foglio Tech Festival E se 'tutti dicono che è questione di responsabilità per il paese', ecco che il ministro suggerisce alla guida democratica di mettere 'sul piatto i ...

Calenda : "Serve un governo di transizione con dentro tutti i partiti" : ... la possibilità di formare esecutivi stabili in un sistema politico tripolare, il rapporto tra autonomia delle regioni e interesse nazionale, i tagli ai costi della politica e soprattutto al ...

Carlo Calenda : 'Serve esecutivo di transizione con Pd - M5S e Lega' : ... la possibilita' di formare esecutivi stabili in un sistema politico tripolare, il rapporto tra autonomia delle regioni e interesse nazionale, i tagli ai costi della politica e soprattutto al ...

Calenda : “Per Pd serve spirito di Dunkerque” : Roma, 9 mar (Adnkronos) – “serve lo spirito di Dunkerque: ognuno prenda la sua barchetta e andiamo a tirare fuori le truppe dalla spiaggia”. Lo ha detto Carlo Calenda al Circolo Pd Roma centro, nel quale – entrando – si è sentito “emozionato: non entravo in una sezione dal quinto ginnasio, sezione Mazzini” ha detto incontrando gli iscritti. SEGRETARIO – “Non mi candido a fare il segretario ...

Calenda : mi iscrivo al Pd. Non serve altro partito - ma lavorare per risollevare quello che c'è : "Condivido in pieno linea su no Governo con 5S, non commento percorso congressuale e timing dimissioni perché non iscritto (ancora) al PD - scrive il ministro dello Sviluppo economico - trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella (x voto 2017) e di una campagna troppo tecnica"

Embraco. Calenda : oggi vediamo un'azienda straniera ma serve cautela : "Voglio prima vedere che il piano sia serio per evitare che la toppa sia peggiore del buco - spiega il ministro - Invitalia può gestire la transizione come con Alcoa. Penso di poter incontrare i sindacati all'inizio della prossima settimana"

Embraco : Calenda - serve deroga trattati Ue : ANSA, - ROMA, 20 FEB - Una deroga ai trattati per singoli casi, come ad esempio quello di Embraco. E' questo che il ministro dello sviluppo Carlo Calenda chiedera' oggi alla commissaria Ue alla ...

Embraco - Calenda : «Basta con gli incontri inutili. Serve un fondo per evitare le fughe all’estero» : Il ministro dello Sviluppo Calenda: combattiamo per i posti di lavoro. Avanti il piano di riconversione di Embraco con Invitalia. A Vestager chiedo di verificare che non ci siano stati aiuti di Stato alla Slovacchia per Honeywell ed Embraco

Rabbia e delusione tra gli operai Embraco. Calenda : "Basta vertici inutili - serve un fondo per evitare le fughe all'estero" : delusione e Rabbia davanti ai cancelli dello stabilimento Embraco di Riva di Chieri, dopo l'incontro di ieri al ministero dello Sviluppo Economico. Circa cento lavoratori si sono ritrovati alle 8 davanti alla fabbrica dove ci sono fotografi e televisioni. Al momento non sono previste manifestazioni.Serpeggia lo sconforto. I lavoratori sono disgustati dall'atteggiamento dell'azienda e sfiduciati perché non vedono alcun tipo di prospettiva ...

Calenda : "Serve fondo anti-fuga imprese" : 8.13 Un fondo che metta un freno alle delocalizzazioni delle imprese operanti nell'Ue che decidono di spostare le produzioni in quei Paesi europei che permettono un vantaggio legato al diverso grado di sviluppo economico. E' la proposta del ministro dello Sviluppo Economico, Calenda, contenuta in un' intervista al Corriere della Sera. Calenda, dopo la rottura della trattativa con la Embraco, vedrà oggi la commissaria Ue Vestagher e chiederà di ...