Calenda | Non siamo ruota di scorta Di Maio

Governo - il ministro Calenda : “All’Italia serve un governo istituzionale con tutti. Ma non di professori” : “All’Italia serve un governo istituzionale con tutti. Ma non di professori”. Alla vigilia della direzione Pd, ma sopratutto dell’intervista di Matteo Renzi a “Che tempo che fa“, entra nelle già tormentate dinamiche del Partito democratico il ministro uscente allo Sviluppo economico Carlo Calenda. Intervistato a “In mezz’ora in più” infatti, lui che ha aderito al partito solo poche settimane ...

Calenda al FoglioTech : 'Non è questione di 'responsabilità' - ma serve un'idea di paese' : QUI la diretta streaming del Foglio Tech Festival E se 'tutti dicono che è questione di responsabilità per il paese', ecco che il ministro suggerisce alla guida democratica di mettere 'sul piatto i ...

Prestito Alitalia - l’indagine Ue non ferma la proroga dei termini. Calenda : “Sempre coordinati con Bruxelles” : “Con la Ue abbiamo sempre avuto una interlocuzione, peraltro anche quando abbiamo fissato il tasso di interesse del Prestito ponte, e continuiamo a gestire, come sempre abbiamo fatto, in coordinamento con la Commissione e in particolare con la commissaria Vestager“. Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha cercato di gettare acqua sul fuoco dell’indagine di Bruxelles sulla legittimità del denaro pubblico ...

Governo - il ministro Calenda : “In caso di alleanza Pd-M5s lascio il partito. Segreteria? Non mi candido” : “Confermo che se Pd e 5 stelle si alleano, mi dimetterò da nuovo iscritto”. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, neo iscritto al Partito democratico, rispondendo ad alcuni commenti su Twitter ha ricordato l’intenzione di lasciare se l’ipotesi di Governo tra grillini e dem dovesse andare in porto. Le sue parole arrivano dopo che solo ieri è iniziato il tavolo di lavoro tra i due partiti e le parti hanno dato ...

Calenda : Pd al governo per fare le riforme Ma i dem non ci sentono : M entre i presunti "vincitori" grillin-leghisti si dibattono confusamente nelle nebbie etiliche post-Vinitaly, il Pd riesce comunque a dar loro una mano, litigando al proprio interno.L'oggetto del litigio è tutt'altro che chiaro, anche se il leit motiv della divisione resta sempre lo stesso: al governo sì, al governo no, al governo forse. Il la lo dà il ministro Carlo Calenda, che in un'intervista a Repubblica lancia una nuova formula: "governo ...