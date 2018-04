Calcio Serie D | per il Troina la promozione si decide nell' ultima giornata a Nocera

Pagelle/ Fiorentina-Napoli (3-0) : Fanta Calcio - i voti della partita (Serie A 35^ giornata) : Pagelle Fiorentina Napoli (3-0) : Fantacalcio , i voti della partita di Serie A che si è conclusa con la netta vittoria dei viola nei confronti dei partenopei, spazzati via da Simeone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 20:12:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018 : Fiorentina-Napoli 3-0. Il Cholito Simeone condanna i partenopei. Addio scudetto? : Doveva essere la partita del possibile sorpasso, invece molto probabilmente la trentacinquesima giornata condanna il Napoli. All’Artemio Franchi i partenopei escono sconfitti per 3-0 da una super Fiorentina guidata da un Giovanni Simeone in condizioni monstre e dicono Addio alle chances di scudetto: gli azzurri infatti si trovano a -4 dalla Juventus con sole tre partite da giocare. La partita si mette subito male per i campani che ...