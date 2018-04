: Considerando l’uomo in meno, l’Inter ha fatto una partita straordinaria. Ma nel calcio basta un cambio sbagliato p… - RealPiccinini : Considerando l’uomo in meno, l’Inter ha fatto una partita straordinaria. Ma nel calcio basta un cambio sbagliato p… - tuttosport : #Cuadrado e #Higuain ribaltano l'#Inter: impresa scudetto. Vince la #Juventus 3-2, + 4 sul #Napoli ?? - SkySport : ???? Serie ?? 35^ giornata ?? #FiorentinaNapoli 2-0 ? #Simeone (62’) ? Tutti gli aggiornamenti ??… -

Al Franchi va in scena una puntata forse decisiva nella corsa scudetto:il,vittorioso 7 giorni fa in casa Juve, cede 3-0 alla Fiorentina e resta a -4 dai bianconeri a 3 turni dalla fine. Episodio chiave dopo 8': Koulibaly espulso per fallo da ultimo uomo (rigore convertito in punizione col Var). Ilaccusa chiaramente il colpo, la Fiorentina domina e va a segno al 34': lancio di Biraghi, Simeone brucia Mario Rui e segna di sinistro. In dieci,debole reazione partenopea. Simeone raddoppia (62')e fa tris in contropiede (93')(Di domenica 29 aprile 2018)