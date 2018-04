Calcio | Carlo Ancelotti si autoesclude dalla corsa alla panchina azzurra? Roberto Mancini

oasport

: #calcio Carlo Ancelotti avrebbe detto no alla Nazionale Italiana. In nome di Roberto Mancini in pole. - OA_Sport : #calcio Carlo Ancelotti avrebbe detto no alla Nazionale Italiana. In nome di Roberto Mancini in pole. - TottySab : @Carloalvino Carlo sapevamo che dopo la@sconfitta contro di noi avrebbero usato questi mezzucci purtroppo è un male… -

(Di domenica 29 aprile 2018) “Questo matrimonio non s’adda fare”. Senza voler scomodare riferimenti letterari troppo impegnativi, l‘altalena riguarda il nome del prossimo allenatore della Nazionale Italiana diprosegue incessantemente. Giorni fa si era parlato di un incontro tra, il commissario della FigcFabbricini ed il subcommissario “Billy” Costacurta. I vertici federali, infatti, erano persuasi che il profilo del tecnico emiliano fosse l’ideale per rilanciare una selezione rimasta esclusa dal Mondiale ed in crisi di identità. Tuttavia, l’unione auspicata non ci sarà. Secondo diversi organi di stampa infatti,, in vacanza in Canada, avrebbe contattato Costacurta per comunicargli la sua decisione di declinare l’offerta della Figc. Stando ad alcuni rumours, infatti, l’ex allenatore di Milan, Juventus, Real Madrid e ...