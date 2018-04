Calcio a 5 | Coppa della Divisione 2018 | Luparense e Kaos Reggio Emilia in finale!

Serie A - Calcio a 5. L'Italservice vola alle Final Four di Coppa di Divisione : Pesaro, 20 aprile 2018 - Un' Italservice gagliarda conquista le Final Four di Coppa Divisone contro un Real Rieti duro a morire. Un primo tempo dominato , 2-0, . Nella ripresa arriva la reazione degli ...

Roma VIII Calcio (I cat.) : Niente finale di Coppa Lazio : Roma – Costa carissima alla Prima categoria della Roma VIII la prima sconfitta interna stagionale. Il Giardinetti Garbatella si impone per 2-1 nella semifinale di ritorno e conquista il “pass” per l’ultimo atto della Coppa Lazio di categoria. Non è bastato il gol di Riccardi nel corso della prima frazione. Gli ospiti hanno chiuso già in vantaggio per 2-1 e a nulla sono valsi gli assalti tentati in un secondo tempo comunque ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : la Luparense batte l’Acqua&Sapone e passa il turno! Anche Kaos Reggio Emilia e Maritime Augusta nella Final Four : La Luparense supera l’Acqua&Sapone Unigross espugnando Chieti nei quarti di Finale della Coppa della Divisione 2017-2018 e lancia un segnale Anche alle avversarie in campionato in vista dei playoff scudetto. I campioni d’Italia in carica si guadagnano l’accesso alla Final Four della competizione che per la prima volta apre le porte a tutte le categorie del Calcio a 5 in un unico torneo. A fare la differenza contro ...

Calcio - Mondiali 2030 : Argentina - Uruguay e Paraguay si candidano per ospitare la Coppa del Centenario! : Argentina, Uruguay e Paraguay hanno ufficialmente presentato la loro candidatura per organizzare in maniera congiunta i Mondiali 2030 di Calcio. Quella sarà l’edizione del centenario: a un secolo di distanza dalla prima edizione della rassegna iridata disputata in Uruguay si spera di tornare in Sudamerica proprio per celebrare al meglio l’evento. Si tratta sicuramente di un’ipotesi suggestiva che sulla carta dovrebbe sfidare ...

Dopo Cina - Giappone - Stati Uniti e Messico - anche la nazionale di Calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 : Il giornale brasiliano Globo Esporte ha scritto che fra le nazionali di calcio invitate a partecipare alla prossima Coppa America, il torneo continentale sudAmericano, ci sarà anche il Qatar. La notizia è stata confermata da Ivan Bravo, direttore dell’accademia calcistica The post Dopo Cina, Giappone, Stati Uniti e Messico, anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 appeared first on Il Post.

Calcio a 5 - i migliori italiani della Coppa Italia 2018 : Stefano Mammarella eroico - Fabricio Calderolli bomber di razza : L’Acqua&Sapone Unigross ha vinto la Coppa Italia 2018 al termine di una splendida finale contro la Luparense e a fare la differenza sono stati soprattutto i numerosi Italiani che militano tra le fila degli abruzzesi. Al PalaFiera di Pesaro ad esaltarsi è stato soprattutto Stefano Mammarella, formidabile portiere della squadra allenata da Tino Perez e della Nazionale Italiana, ma la rete decisiva reca la firma di Fabricio Calderolli, ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : Acqua Sapone in trionfo! Luparense sconfitta in rimonta - finale intensa con super Mammarella : Veniamo alla cronaca della partita. In avvio le due squadre sono contratte e gli errori si susseguono . La prima occasione è per Ramon, che sbatte contro la diga eretta da Mammarella . Sul fronte ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : Acqua&Sapone in trionfo! Luparense sconfitta in rimonta - finale intensa con super Mammarella : Acqua&Sapone Unigross in trionfo. Gli abruzzesi vincono in rimonta la finale della Coppa Italia 2018, superando 3-1 la Luparense con le reti di Lukaian, Calderolli e Murilo e confermando la loro straordinaria competitività ai vertici nazionali del Calcio a 5. Per l’Acqua&Sapone si tratta della seconda vittoria del trofeo, dopo il successo nel 2014, quando sconfissero in finale la Lazio grazie alle giocate del portoghese Fernando ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : Luparense e Acqua&Sapone in finale! Came Dosson sconfitta di misura - Napoli ko ai rigori : La finale della Coppa Italia 2018 sarà Luparense-Acqua&Sapone Unigross. Le due seconde classificate del campionato di Serie A si giocheranno il trofeo nell’ultimo atto, che andrà in scena stasera, domenica 25 marzo, alle ore 18.00 al PalaFiera di Pesaro. I Lupi e gli abruzzesi hanno prevalso al termine di due semifinali estremamente equilibrate, eliminando rispettivamente la Came Dosson e la Lollo Caffè Napoli e guadagnandosi ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : le big four passano il turno! Came Dosson-Luparense e Acqua&Sapone-Napoli le due semifinali : Le prime quattro del campionato di Serie A monopolizzano la Final Eight della Coppa Italia 2018. Tutto secondo copione nei quarti di finale del torneo che assegna il secondo trofeo stagionale dopo la SuperCoppa Italiana, vinta dala Luparense. A passare il turno sono la Came Dosson, la Luparense, l’Acqua&Sapone Unigross e la Lollo Caffè Napoli, che al PalaFiera di Pesaro fanno la voce grossa e dimostrano di essere un gradino avanti ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : Acqua&Sapone ai quarti col brivido - passano il turno anche due squadre della Serie A2 : Sei compagini della massima Serie e due provenienti dalla A2 accedono ai quarti della Coppa della Divisione 2017-2018, il torneo con sfide ad eliminazione diretta introdotto a partire da questa stagione per coinvolgere in un’unica competizione le squadre dei vari campionati italiani di Calcio a 5. I campioni d’Italia della Luparense hanno la meglio nettamente sul Block Stem Cisternino, sconfitto con un perentorio 2-7, mentre ...

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : il tabellone completo. Calendario - programma - orari e tv : Le migliori otto squadre del girone d’andata a caccia del secondo trofeo stagionale. Il PalaCampanara di Pesaro sarà il teatro della Final Eight di Coppa Italia 2018, che andrà in scena tra giovedì 22 e domenica 25 marzo. Un vero e proprio tour de force che si consumerà in quattro giorni con la disputa di tre turni ad eliminazione diretta che decreteranno chi potrà alzare al cielo l’ambito trofeo. Ad aprire le danze giovedì 22 marzo ...

Capo d'Orlando e Rocca di Caprileone - Me - : dal 23 marzo l'eliminatoria della coppa Italia medici di Calcio : E proprio su quest'ultimo aspetto si è soffermato l'assessore Rosario Milone."Da sempre Capo d'Orlando coniuga sport e turismo. La presenza di oltre 200 medici provenienti da tutta Italia sarà un bel ...