Blastingnews

: Calabria, albero lo travolge e lo uccide - nig45 : Calabria, albero lo travolge e lo uccide - TuttOSuLinuX : Calabria: Travolto da un albero, anziano perde la vita nel Cosentino... #Travolto #notizie #albero - TassoneMirko : Tragedia in Calabria, albero travolge e uccide un 80enne - Il Redattore -

(Di domenica 29 aprile 2018) Dalla #ci giungono due tragiche notizia VIDEO: in provincia di #Cosenza un uomo è deceduto dopo essere stato travolto da unmentre lo stava tagliando, nel crotonese invece un grave incidente stradale ha causato una vittima., muore a causa di unSi chiamava Felice Magnone e aveva 80 anni l'uomo che nel pomeriggio di ieri 28 aprile è tragicamente deceduto dopo essere stato travolto da. L'uomo era residente nel comune di San Pietro in Amantea, in provincia di Cosenza, e dalle prime informazioni che ci giungono sembrerebbe che qualche giorno fa avesse chiamato diversi operai per effettuare alcuni lavori in un terreno di sua proprieta'. Gli operai dovevano infatti aiutarlo ad abbattere une nel pomeriggio di ieri si sono recati sul luogo per poter iniziare i lavori. La procedura standard in questo caso, fa sapere la Protezione Civile, ...