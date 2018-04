Cagliari | Lopez rischia la panchina

Cagliari : Lopez - gol di Sau era regolare : ANSA, - Cagliari, 22 APR - "Il gol di Sau? Non c'è mano, non c'è spinta. Era regolare". Dopo lo 0-o in casa contro il Bologna, e la sonora contestazione del pubblico a fine partita, il tecnico del ...

Cagliari - Diego Lopez : 'C'è il Var - perché l'arbitro non ha controllato?' : Dopo lo 0-0 tra il suo Cagliari e il Bologna, Diego Lopez ha parlato a Sky Sport : ' Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare , concedendo al massimo 2 o 3 ripartenze al Bologna. Per il resto abbiamo fatto una prestazione importante, creando un'occasione con Pavoletti e un'...

Cagliari - Lopez : “in campo determinati” : Cagliari con sette giocatori nuovi per lo scontro salvezza di domani contro il Bologna. Caccia ai tre punti: rispetto alla gara con l’Inter sarà una rivoluzione con Ceppitelli, Faragò, Pavoletti, Cigarini, Barella e forse anche Han e Lykogiannis (si è fermato Miangue) in campo dal primo minuto. È l’ennesima partita decisiva. “Con l’Inter abbiamo giocato una brutta gara – ha detto l’allenatore del Cagliari ...

Serie A - Inter Cagliari 4-0/ Nerazzurri al terzo posto - ma Lopez non ci sta : "Gol di Perisic irregolare' : Serie A, Inter Cagliari 4-0, Nerazzurri al terzo posto, ma Lopez non ci sta: "Gol di Perisic irregolare'. Bella vittoria della compagine di Spalletti.

Pagelle/ Inter Cagliari (4-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Spalletti VS Diego Lopez (Serie A) : Le Pagelle di Inter Cagliari (4-0): Fantacalcio, i voti della partita. I migliori e i peggiori scesi in campo a San Siro nella 33^ giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 08:58:00 GMT)

Cagliari - le attenuanti per Diego Lopez : Barella e Cigarini assenze pesantissime : Il Cagliari ha dovuto fare con una brutta sconfitta nel primo match valido per la 33^ giornata del campionato di Serie A, continua la corsa per la salvezza per la squadra di Diego Lopez, in questo senso decisive le prossime giornate. La partita contro l’Inter non è stata mai in dubbio, dominio della squadra di Spalletti ma il tecnico Diego Lopez ha diverse attenuanti, in particolar modo le assenze: Barella e Cigarini sono infatti due ...

Inter-Cagliari - Spalletti : “Obbligatorio vincere. Non possiamo gestire più nulla”. Lopez ne convoca 22 : Inter-Cagliari, Spalletti- Chiusa la 32^ giornata è già tempo di voltare pagina e pensare alla 33^ giornata. Si parte domani sera con Inter-Cagliari, turno infrasettimanale. Luciano Spalletti è intervenuto in maniera decisa in conferenza stampa. “OBBLIGATORIO VINCERE…” Il tecnico ha così commentato: “Ci eravamo creati la possibilità di gestire qualcosa, ce la siamo giocata. Restano […] L'articolo Inter-Cagliari, ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Contro l'Inter per fare punti» : Cagliari - "Non è vero che non abbiamo nulla da perdere: ci sono sempre in palio 3 punti. Mancano poche partite alla fine del campionato, dobbiamo cercare di fare risultato ovunque, non importa il ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Inter? Cerchiamo punti ovunque» : Cagliari - "Dobbiamo dare continuità ai risultati: sabato abbiamo colto una vittoria fondamentale, è vero, però se pensassimo di essere già al sicuro commetteremmo un grosso errore. Abbiamo cinque ...

Serie A : Inter Cagliari Lopez - vogliamo punti anche con l'Inter : Cagliari senza centrocampisti per la trasferta di domani sera contro l'Inter. anche gli ultimi allenamenti confermano i forfait di Deiola e Dessena, mentre Cigarini e Barella sono entrambi ...

Cagliari - Lopez : “vittoria fondamentale per la salvezza” : Tre punti decisivi per la salvezza. E Diego Lopez respira. “Una partita fondamentale – ha detto nel dopo partita il tecnico del Cagliari – è arrivata una vittoria in un momento difficile, soprattutto dopo il gol iniziale dell’Udinese. Determinazione e voglia erano tante. Ma le ho viste anche in allenamento. Importanti i dettagli e la voglia di andare a prendere anche le seconde palle”. Il discorso salvezza? ...