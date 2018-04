ilmattino

: Bus turistici a Napoli, arriva la tassa d'ingresso: cento euro al giorno per circolare in città - mattinodinapoli : Bus turistici a Napoli, arriva la tassa d'ingresso: cento euro al giorno per circolare in città - laramps : @Sofiajeanne I bus turistici entro le mura aureliane non entravano, Sofia. Diede il via libera la sciagurata giunta… - Ylenia74 : RT @ObiettivoTre: Parcheggio di Villa Costanza: l’autostazione di #Firenze per bus di linea, turistici e auto… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Rivoluzione traffico in vista a. Il Comune si prepara a varare la Ztl per i bus: per entrare in città dovranno pagare unad', così come già...