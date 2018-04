Bundesliga | l' Amburgo deve salvarsi

Bundesliga - risultati e gol della 27giornata : colpo Schalke - vince anche l'Eintracht. Sprofonda l'Amburgo : Un pomeriggio ricco di gol quello in cui si è giocata parte della 27giornata di Bundesliga . Con il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund impegnate domenica , rispettivamente contro Lipsia e Hannover, , ...

Bundesliga - 26giornata : tris-Lewa e Amburgo demolito. Ok il Bayer : La vittoria dello Schalke 04 in casa del Mainz aveva aperto la 26ª giornata di Bundesliga , una rete di Caligiuri al 55' ha regalato alla squadra di Domenico Tedesco un'altra vittoria che le permette ...

Amburgo - ultimo giro di lancette : fine di un'era in Bundesliga? : Dal 2001 l' orologio del Volksparkstadion ricorda l'incredibile longevità in Bundesliga dell' Amburgo , mai retrocesso e non casualmente il club più antico di Germania con 130 anni d'esistenza. Una ...