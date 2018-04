Bullismo | studente punta una pistola giocattolo in testa al professore

Cina : killer scuola è ex studente - vendetta per Bullismo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Bullismo - si scusa studente leccese : 18.14 Ha chiesto scusa in classe lo studente dell'istituto tecnico 'Fermi' di Lecce, ripreso in un video mentre prende a calci e minaccia con una sedia un compagno di classe. Lo riferisce il preside dell'istituto: "Il ragazzo, presa coscienza del terremoto mediatico che lo ha travolto, ha chiesto in classe che non se ne parlasse più, scusandosi davanti ai compagni e alla stessa vittima per il suo comportamento. E' un ragazzo fragile anche lui" ...

Bullismo a Lucca - lo studente a Le Iene : «Ho fatto una caz...a - ma ora ricevo minacce di morte» : Lei non ha capito nulla, chi è comanda? Si inginocchi", il video dello studente di Lucca che aggredisce il suo professore ha fatto il giro del web. Il ragazzo, 15 anni ancora da compiere, è stato intervistato da Le Iene nel servizio in onda questa sera su Italia Uno. Ho fatto una caz...a, una caz...a grossa", dice a la Iena l'adolescente. "Mi sento una persona un po' di me..a perché ho fatto delle cose che se ci penso ora non le rifarei. Ho ...

VELLETRI - "TI SCIOLGO NELL'ACIDO" : STUDENTE MINACCIA UNA PROF/ Video - nuovo Bullismo in classe : VELLETRI, Video: nuovo caso di bullismo in classe: 'ti SCIOLGO nell'acido, te meno', STUDENTE MINACCIA PROFessoressa a scuola. Le ultime notizie.

Scuola : Centro Pio La Torre - uno studente su 3 ha assistito a atti di Bullismo : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – Un ragazzo su tre afferma di aver assistito ad atti di bullismo, quasi il 90% degli studenti pensa sia un fenomeno molto diffuso all’interno delle scuole e il 42% pensa che sia la Scuola il contesto nel quale maggiormente si faccia uso della violenza. Sono alcuni dei dati del questionario sulla percezione mafiosa e antiviolenza condotto dal Centro Pio La Torre tra oltre 2500 studenti che hanno ...

