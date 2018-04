Brucia la palazzina di due piani | inquilino disperato si lancia dal balcone avvolto dalle

Brucia la palazzina di due piani : un inquilino disperato si lancia dal balcone avvolto dalle fiamme : Uno spaventoso incendio si è sviluppato questa mattina, attorno alle 5, in un palazzo di via del Ginepro, a Sabaudia. Le fiamme hanno completamente distrutto due piani dello stabile. Le fiamme ...

Brucia palazzina - morto un uomo : Un uomo di 72 anni è morto in un incendio che, intorno a mezzanotte, è divampato in una palazzina di due piani a Firenze in via Ser Ventura Monachi, nel quartiere di San Niccolò. La moglie, 67 anni, è ...