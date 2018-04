Brigitte Macron “Melania Trump è divertente | ma è prigioniera della Casa Bianca”

Brigitte Macron su Melania - 'prigioniera della Casa Bianca' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Le confidenze di Brigitte Macron : «Melania Trump? Divertente ma prigioniera» : Gentile, affascinante e un’ottima compagnia. Brigitte Macron, 65 anni, al rientro a Parigi, ha scelto queste parole per descrivere la First Lady americana Melania Trump, 48, appena incontrata a Washington, nel corso della visita di Stato al fianco del marito e presidente francese Emmanuel Macron. LEGGI ANCHEMelania vs Brigitte: la Flotus vince la battaglia dello stile La personalità e il carattere dell’ex modella slovena sarebbero ...

Brigitte Macrone : "Melania è intrappolata alla Casa Bianca. È prigioniera. Per questo è sempre così triste" : "Melania non può fare nulla. Non può nemmeno aprire una finestra alla Casa Bianca. Non le è consentito di mettere il naso fuori. Vive una vita molto più limitata della mia. Io esco ogni giorno a Parigi". La rivelazione arriva da Brigitte Macron in un'intervista a Le Monde di venerdì. La premiere dame racconta della visita di Stato negli Stati Uniti trascorsa insieme al marito, che da quasi un anno è ...

Brigitte Macron : 'Non mi sento Premiere Dame' : "Nella mia testa, sono la moglie di Emmanuel Macron, non la moglie del presidente. Non mi sento per niente Première Dame": lo dice Brigitte Macron confidandosi ai microfoni di radio RTL a margine ...

Brigitte Macron : "Non mi sento Première Dame. Nella mia testa sono moglie Emmanuel. Non è facile" : "Nella mia testa, sono la moglie di Emmanuel Macron, non la moglie del presidente. Non mi sento per niente Première Dame": lo dice Brigitte Macron confidandosi ai microfoni di radio RTL a margine della sua visita negli Stati Uniti insieme al marito da quasi un anno presidente della Francia.Commentando il ruolo di Première Dame l'ex insegnante osserva: "Hai questa responsabilità che ti piomba sulla testa di rappresentare i ...

Melania Trump - il look che sfida Brigitte - e conquista Macron - : WASHINGTON - La politica può aspettare se sotto i riflettori c'è il look. La visita di Stato del presidente francese alla Casa Bianca è prima di tutto una questione d'immagine. Per l'occasione The Donald ha ...

melania Trump Brigitte Macron vestiti bianco : Hanno scelto entrambe il bianco la first Lady Melania e la premier dame Brigitte, nel loro incontro alla Casa Bianca al fianco del presidente Donald Trump e del presidente Emmanuel Macron. Melania ha accolto Brigitte con un blazer drappeggiato in doppio crepe-sable' dello stilista americano Michael Kors Collection costa 2.195 dollari, rileva la Cnn.

Melania Trump vs Brigitte Macron : uno a zero - palla al centro : Diabolica Melania. Silenziosa, discreta, impassibile e imperturbabile, la signora Trump dimostra però, ad ogni occasione che l’agenda politica del marito Presidente le offra, di sapere dare la zampata più feroce e letale. Una forma di difesa che però è anche una sublime capacità di attaccare, come gli animali quando si sentono minacciati e braccati. Mettiamoci nei suoi panni. La Flotus sa che dovrà incontrare Emmanuel Macron e la tanto ...

Brigitte Macron - un guardaroba indiano senza compromessi : Nulla da fare, la Première Dame non è disposta a concedere nulla. Non un ricamo, non una fantasia, non il tocco di un gioiello o di un accessorio dal sapore etnico. Nessun omaggio all’artigianato locale. Al massimo, ma proprio al massimo, una pashmina neutra e minimal. Non lo aveva fatto in Cina, e non lo fa ora che è in visita ufficiale in India, al fianco del marito, il Presidente della Repubblica Francese. Brigitte Macron è così, ...

Gli altarini (in bellezza) di Brigitte Macron : Il 13 aprile prossimo la first lady francese Brigitte Macron spegnerà ben 65 candeline, senza mai essere passata sul tavolo operatorio del chirurgo estetico o essersi fatta bucare da una siringa di botox. Le rughe ci sono, ma la grande massa di capelli, di tre sfumature diverse di biondo, le rendono meno visibili. Tutto merito di un sapiente bob, spettinato ad arte, portato con una piccola frangia sfilata, molto francese e di un segreto, svelato ...