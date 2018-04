Boxe | malore per Nino Benvenuti L’ex campione ricoverato in codice rosso al Policlinico

oasport

(Di domenica 29 aprile 2018) Tre giorni fa aveva spento 80 candeline, un traguardo importante e ieri, in serata, la notizia che non ti aspetti: un forteed il ricovero d’urgenza aldi Tor Vergata. E’ quanto successo al grandedel mondo dei pesi medi nellatra il 1967 ed il 1970, sentitosi male nel pomeriggio. Da quel che riportano le cronache i medici non si pronunciano sulla prognosi ma il peggio sembra passato. Con certezza, l’equipe delha fatto sapere chedovrà rispettare un periodo di assoluto riposo nel corso del quale si potrà avere un più chiaro quadro della situazione. Il presidente della Federazione Italiana pugilato, da par suo, ha dedicato un pensiero al grandeaugurandogli una pronta guarigione. giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per mettere ...