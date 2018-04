Bologna-Milan | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

Bologna MILAN/ Streaming video e diretta tv : dirige il match Giacomelli. Orario - probabili formazioni e quote : diretta BOLOGNA MILAN, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, Orario e risultato live. Felsinei ormai salvi, i rossoneri rischiano di perdere la presa sull'Europa League(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Bologna-Milan apre le gare del pomeriggio di questa trentacinquesima giornata di Serie A: l'incontro del Dall'Ara sarà un importante banco di prova per i ...

Sarà inoltre possibile seguire la partita anche in streaming su tablet, smartphone e laptop grazie alla piattaforma SkyGo ed a quella Premium Play.

Bologna-Milan - Gattuso LIVE : 'Abbiamo toccato il fondo' : Ritornare al successo dopo la sconfitta con il Benevento per riprendere la marcia verso un piazzamento in Europa rallentata dagli ultimi risultati negativi: tre punti, obiettivo chiaro in casa ...

Bologna - Donadoni : 'Non faremo sconti al Milan' : Donadoni prova a offrire stimoli a un Bologna che, undicesimo in classifica, sulla carta ha poco da chiedere al finale di campionato. C'è quel grande colpo con una big da centrare che manca dal 6 ...

Bologna - 23 convocati per il Milan : Il tecnico del Bologna, Roberto Donadoni, ha convocato 23 giocatori per il match di campionato contro il Milan in programma domani. Questo l’elenco: Portieri: Da Costa, Mirante, Ravaglia; Difensori: De Maio, Gonzalez, Keita, Krafth, Masina, Mbaye, Romagnoli, Torosidis; Centrocampisti: Crisetig, Dzemaili, Nagy, Poli, Pulgar; Attaccanti: Avenatti, Di Francesco, Falletti, Krejci, Orsolini, Palacio, Verdi. (AdnKronos) L'articolo Bologna, 23 ...

Serie A Bologna - Donadoni : «Milan in calo. Noi vogliamo la vittoria» : Bologna - " Il Milan è un po' in calo, ma sono molto attrezzati. Per noi resta un'occasione. vogliamo una vittoria: vorrebbe dire aver già migliorato la passata stagione" . Il tecnico del Bologna , ...

Probabili Formazioni Bologna-Milan - Serie A 29-4-2018 : Le Probabili Formazioni di Bologna-Milan, 35^ Giornata Serie A, 29 Aprile 2018: Ballottaggio Kalinic-Cutrone. Dopo la deludente sconfitta in casa contro il Benevento, il Milan di Gattuso non può permettersi di fare altri passi falsi per rincorrere un posto in Europa League. Davanti a loro ci sarà il Bologna, la squadra emiliana ormai salva dalla zona salvezza e con l’obbiettivo di stagione raggiunto, vorrà comunque dimostrarsi all’altezza ...