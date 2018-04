Bologna-Milan | Gattuso | ' Non posso piacere a tutti Infastidito dalle troppe chiacchiere'

Bologna-Milan 1-2 - boccata d'ossigeno per i rossoneri : Dopo oltre 40 giorni la banda Gattuso torna al successo. Classifica invariata perché nel frattempo l'Atalanta batte il Genoa e resta sesta

Serie A - il Milan vince 2-1 a Bologna. L'Atalanta ne fa tre al Genoa - ok la Samp : Dopo le vittorie di Roma e Juventus contro Chievo Verona e Inter, la 35esima giornata di Serie A è proseguita con l'anticipo dell'ora di pranzo tra il Crotone di Zenga e il Sassuolo di Iachini che ha visto vincere i calabresi per 4-1 grazie alle doppiette di Trotta e Simy. Nel pomeriggio si sono giocate altre cinque partite che hanno visto il Milan di Gattuso espugnare per 2-1 il campo del Bologna di Roberto Donadoni: i gol portano la firma di ...

Bologna - Milan 1-2 : tornano a sorridere i rossoneri con Çalhanolu e Bonaventura : Sintesi di Bologna Milan. La sfida del Dall'Ara si conclude con il successo 1-2 dei rossoneri. Nel primo tempo le marcature che non mettono al sicuro il risultato dopo la rete di De Maio nel quarto d'...

Serie A - 35^ giornata : i risultati di oggi (29 aprile). Bologna-Milan 1-2 - si infiamma la lotta salvezza : Ricco pomeriggio per la 35^ giornata della Serie A 2018 di calcio in attesa di Fiorentina-Napoli, match decisivo per la lotta scudetto dopo il successo della Juventus sull’Inter nell’anticipo di ieri. Si infiamma la lotta per la salvezza con ben cinque squadre raccolte in tre punti che cercano di evitare l’ultima retrocessione. Udinese (bloccata sul 3-3 a Benevento: friulani sotto 2-1 dopo che Viola e Coda avevano ribaltato la ...

Video Gol Bologna-Milan 1-2 : Highlights e Tabellino 35^giornata Serie A 29-04-2018 : Risultato Finale Bologna-Milan 1-2: Cronaca e Video Gol Chalanoglu, Bonaventura, De Maio 35° Giornata Serie A 29 Aprile 2018 Il Milan torna a vincere e si impone per 2-1 sul Bologna, una vittoria davvero importante che rende più vicino un posto per l’Europa League. Non di certo una bella partita quella espressa dal Milan, di certo i complimenti vanno al Bologna squadra capace di organizzarsi in più riprese in corso d’opera per ...

LIVE Bologna-Milan - cronaca e risultato in tempo reale : terminato il primo tempo : Leonardo Bonucci Foto originale Getty Images © scelta da SuperNewsan CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 50 - finisce la prima frazione di gioco: Bologna-Milan 0-2 46 - GOOOL!! Il Milan raddoppia con ...

Pagelle/ Bologna Milan : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 35^ giornata - primo tempo) : Pagelle Bologna Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 35^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Dall'Ara (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:05:00 GMT)